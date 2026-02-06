"Heated Rivalry" hat die Streaming-Welt im Sturm erobert. Ab 6. Februar startet die Hype-Serie endlich auch in Deutschland. Was die Serie so besonders macht, über die gerade alle reden.
Ende vergangenen Jahres gelang dem kanadischen Streamingdienst Crave mit "Heated Rivalry" ein Überraschungshit, der seinesgleichen sucht. Die Serie über zwei Eishockeystars, die auf dem Eis erbitterte Rivalen sind, während sie über Jahre eine geheime Affäre führen, eroberte weltweit die Herzen von Serienfans. Ab 6. Februar holt HBO Max die Geschichte um Shane Hollander und Ilya Rozanov nun endlich nach Deutschland. Laut Mitteilung werden die sechs Episoden wöchentlich erscheinen bis zur finalen Folge am 13. März.