Ab 4. März auf Disney+: Trailer zu Daredevil: Born Again veröffentlicht

1 Er ist zurück: Charlie Cox als Daredevil in Staffel 3 von "Marvel's Daredevil" (Netflix). Im März startet die Neuauflage. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Drei Jahre nach der Ankündigung einer Neuauflage von "Marvel's Daredevil" ist der Trailer endlich draußen: "Daredevil: Born Again" startet im März.











Nachdem "Marvel's Daredevil"-Star und Kingpin-Darsteller Vincent D'Onofrio (65) vor wenigen Tagen gesagt hatte, dass sich die Trailer-Veröffentlichung von "Daredevil: Born Again" aufgrund der Brände in Los Angeles verzögere, wurde am Mittwoch, 15. Januar, endlich ein erster Vorgeschmack auf die neue MCU-Serie veröffentlicht: Die blutige Rückkehr von Matt Murdock und Kingpin ins Marvel Cinematic Universe (MCU).