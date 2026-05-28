Ab 4. Juni auf Netflix: Lukas Podolski feiert Doku-Heimspiel in Köln mit der Familie

Weltmeister Lukas Podolski hat seine Netflix-Dokumentation "Poldi" mit Familie und Promigästen im RheinEnergie-Stadion gefeiert - dort, wo für ihn alles begann. Dabei wurde er sentimental.
Grüner Teppich statt roter Teppich - passender hätte man die Premiere einer Fußball-Doku kaum inszenieren können. Am Mittwochabend verwandelte sich das RheinEnergie-Stadion in Köln in eine Freiluftbühne für Lukas Podolski (40), der dort seine Netflix-Dokumentation "Poldi" mit Familie, Freunden und zahlreichen Gästen aus Sport, Medien und Gesellschaft feierte. Und die Stadt feierte zurück: Fanrufe, Trikots mit der Nummer 10, Blitzlichter - der Weltmeister von 2014 wurde in Köln laut WDR wie eine Legende empfangen.