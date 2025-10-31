Henning Baum gibt im Interview einen Einblick in seine Rückkehr als Mick Brisgau in "Der letzte Bulle" und verrät, warum der Polizist "im Kern der gleiche geblieben" ist.
Lange mussten die Fans warten, doch jetzt ist Henning Baum (53) wieder als Polizist Mick Brisgau im Einsatz. Die Krimiserie "Der letzte Bulle" feierte im April 2010 Premiere in Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Baum in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 folgte ein Kinofilm und nun kehrt die Serie mit einer sechsten Staffel zurück, die ab 31. Oktober bei Prime Video startet. Ab 24. November läuft sie dann auch wieder in Sat.1.