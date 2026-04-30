Ab 30. April im Kino: Der Teufel trägt Prada 2 kann mehr als nur Nostalgie

20 Jahre nach dem Originalfilm kehren Andy Sachs und Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada 2" zurück auf die Leinwand. Wie gelungen ist die lang erwartete Fortsetzung?
Es gibt Fortsetzungen, die auf Nostalgie setzen. Und solche, die krampfhaft versuchen, in der Gegenwart anzukommen. "Der Teufel trägt Prada 2" (ab 30. April im Kino) gehört erfreulicherweise zu einer dritten Kategorie: Der Film versteht, warum sein Vorgänger funktioniert hat, greift dessen Schärfe auf und übersetzt sie klug in die Gegenwart. Dass sich das Sequel dabei einen unnötigen Rückfall in alte Erzählmuster erlaubt, macht es nicht schlechter - aber weniger konsequent, als es sein könnte.