Mit "The Miniature Wife" startet eine Serie auf Sky und Wow, in der sich eine 15 Zentimeter kleine Elizabeth Banks mit überdimensionalen Eheproblemen herumschlagen muss.
"Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft!", entfuhr es Rick Moranis (72) in der gleichnamigen Science-Fiction-Kultkomödie von 1989. Doch wie würde sich eigentlich die Beziehungsdynamik und das eheliche Machtgefüge ändern, wenn sich anstelle des Nachwuchses der besagte Liebling auf Däumlinggröße verkleinern würde? Die zehn Folgen umfassende Serie "The Miniature Wife" stellt sich diese und weitere interessante Fragen und verleiht dem Thema (Un-)Gleichberechtigung auf clevere Weise eine neue Perspektive.