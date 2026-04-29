Mit "The Miniature Wife" startet eine Serie auf Sky und Wow, in der sich eine 15 Zentimeter kleine Elizabeth Banks mit überdimensionalen Eheproblemen herumschlagen muss.

"Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft!", entfuhr es Rick Moranis (72) in der gleichnamigen Science-Fiction-Kultkomödie von 1989. Doch wie würde sich eigentlich die Beziehungsdynamik und das eheliche Machtgefüge ändern, wenn sich anstelle des Nachwuchses der besagte Liebling auf Däumlinggröße verkleinern würde? Die zehn Folgen umfassende Serie "The Miniature Wife" stellt sich diese und weitere interessante Fragen und verleiht dem Thema (Un-)Gleichberechtigung auf clevere Weise eine neue Perspektive.

Die gute Nachricht für alle Ungeduldigen: Ab dem 30. April stehen bereits die ersten sechs Episoden von "The Miniature Wife" auf Sky und Wow zur Verfügung. Die vier weiteren Folgen erscheinen dann wöchentlich im Doppelpack. Linear geht es auf Sky Atlantic ebenfalls am 30. April los, wobei zum Start vier Episoden veröffentlicht und dann wöchentlich je drei neue Episoden ausgestrahlt werden.

Doppelter Erfolg macht nicht immer glücklich - darum geht es

Das Leben des Ehepaares Lindy (Elizabeth Banks, 52) und Les Littlejohn (Matthew Macfadyen, 51) könnte eigentlich nicht besser laufen. Er ist ein visionärer Wissenschaftler und schickt sich an, mit seiner Verkleinerungstechnik den weiteren Kurs der Menschheit maßgeblich mitzugestalten - er schielt bereits auf einen Nobelpreis. Sie ist eine gefeierte Autorin, die bereits einen Pulitzer-Preis ihr Eigen nennen darf. Doch die Ehe leidet immer stärker unter dem latenten Überbietungsdruck. Lindy fühlt sich zu dem adretten Kollegen ihres Mannes namens Richard (O-T Fagbenle, 45) hingezogen und Les ist in seinem Buhlen um die Investorengunst eines Milliardärs zunehmend mit seiner Arbeit verheiratet.

Als ein Streit im Hause Littlejohn eskaliert und Lindy ihrem Gatten offenbart, dass sie ihn verlassen will, geschieht ein verhängnisvoller Unfall: Durch Les' Erfindung wird Lindy auf eine Körpergröße von rund 15 Zentimetern geschrumpft - ein Umstand, der die ohnehin schon großen Eheprobleme gigantisch anwachsen lässt.

Fantasievolle Kritik an realen Missständen

Sowohl Macfadyen als auch Banks kennen sich gut mit dem Leitmotiv von "The Miniature Wife" aus. Er musste sich immerhin über vier Staffeln lang in der hochgelobten Serie "Succession" gegen die eingeheiratete und übergroße Roy-Dynastie durchsetzen. Banks brachte 2019 als Regisseurin die dreifache Frauenpower der "3 Engel für Charlie" in modernem Gewand zurück auf die Leinwand - und gilt auch abseits davon als lautstarke Verfechterin von Gleichberechtigung.

Wie es häufig bei Horror- und in diesem Fall Sci-Fi-Werken der Fall ist, wartet auch "The Miniature Wife" neben einer nicht alltäglichen Handlung mit einer packenden Symbolebene auf. Wie würde selbst die selbstbewussteste Frau auf einen derartig gewaltigen physischen Größenunterschied zu ihrem Partner reagieren? Und würde er es derweil fertigbringen, dieses immense Machtgefälle nicht schamlos auszunutzen?

"The Miniature Wife" basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Manuel Gonzales und verquickt wie die Vorlage Humor mit ernsten Themen. Auf überspitze Weise beleuchtet die Serie reale Missstände in Sachen Selbstbestimmung, Gleichstellung und Machtmissbrauch, die leider auch heutzutage noch in vielen Ehen herrschen, ob nun bewusst oder unbewusst.

Liebe zum Miniatur-Detail

Was dabei nicht vernachlässigt werden sollte, sind die buchstäblich fantastischen Schauwerte, die die Serie bereithält. Wie vergleichbare Werke mit ähnlicher Thematik, sei es der eingangs erwähnte Streifen "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft", die Action-Komödie "Die Reise ins Ich" oder der 50er-Jahre-Klassiker "Der Mann, der niemals kleiner wurde", bietet "The Miniature Wife" einen neuen Blick auf vermeintlich alltägliche Dinge - und wenn es nur eine gewöhnliche Stubenfliege oder die eigene Hauskatze ist.