Die zweite "Wednesday"-Staffel hat auf Netflix endlich ihren Abschluss gefunden - inklusive des Gastauftritts von Superstar Lady Gaga. Lohnt sich das Streamen?
Nach rund einem Monat Wartezeit sind am 3. September auch die restlichen vier Episoden der zweiten "Wednesday"-Staffel auf Netflix erschienen. Auch wenn der zweite Teil von Staffel zwei nicht ganz an die grandiose Premierenausgabe herankommt, wird hier doch einmal mehr beste Fantasy-Unterhaltung mit einer schlicht einmaligen Hauptfigur Wednesday Addams geboten, gespielt von Superstar Jenna Ortega (22).