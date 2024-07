In der vierten Staffel von "Princess Charming" will Lea Hoppenworth die große Liebe finden. Sie ist seit Frühjahr 2022 Single und hatte bislang drei Beziehungen. Wie tickt die neue Princess?

Lea Hoppenworth (30) wohnt in Berlin und ist Copywriterin. Ab dem 3. Juli wird sie als neue Princess in "Princess Charming" (RTL+) auf Liebessuche gehen. In Thailand lernt sie 20 Singles kennen und wird hoffentlich die richtige Partnerin finden.

Lea Hoppenworth: "Habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung"

Single ist sie seit Frühjahr 2022. Die Princess mit Sternzeichen Zwilling hatte bislang drei Beziehungen, die längste hielt drei Jahre. Die Besitzerin eines VW-Busses mit dem Namen Valentin will ihr Leben spontan angehen und im Hier und Jetzt leben. Auf Spontanität statt auf taktisches Vorgehen will sie auch bei "Princess Charming" setzen, wie sie im RTL-Interview verraten hat.

Lesen Sie auch

Die Reise als Princess tritt sie an, da es für sie eine einmalige Möglichkeit sei, "selbstbewusst meine Grenzen zu erkennen und zu erweitern". Sie freue sich auf die einmalige Erfahrung und mag neue und etwas verrückte Herausforderungen. "Online-Dating in Berlin ist außerdem nicht weniger nervenaufreibend." Dass sie Single ist, habe damit zu tun, dass sie sich mittlerweile sehr gut kenne und genau wisse, "was ich will. Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein."

So will die Princess überzeugen

Die Singles überzeugen will sie "mit gutem Parfüm und intensiven Gesprächen sowie mit meiner Love Language 'Touch'". Außerdem kann sie mit "charmanten Dad-Jokes und spontanen Roadtrips mit meinem VW Bus" auffahren. Ihr Coming-out mit 17 oder 18 Jahren sei "relativ problemlos" verlaufen", erzählt die Princess weiter. "In der Schulzeit habe ich meine Sexualität geheim gehalten. Mit meiner ersten Beziehung kam dann auch das Selbstbewusstsein für das Coming-out."

Und was muss ihre Traumpartnerin mitbringen? "Mir ist wichtig, dass die Person genau weiß, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat." Zudem dürfe sie "auch gerne frech sein, das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung", sagt Hoppenworth, die als Celebrity Crushes unter anderem Janina Uhse (34) und Olivia Wilde (40) angegeben hat und optisch eher zum femininen Typ neigt. Ganz wichtig sei auch eine "emotionale Erreichbarkeit! Ich lege auch viel Wert auf die Ausstrahlung, insbesondere auf strahlende Augen und eine offene Haltung."

Wem wird die Princess in dem Format näherkommen und wird sie die Richtige finden? Hoppenworth hat zumindest eine Ahnung davon, wie sie merkt, dass sie verliebt ist, was auch den Zuschauern auffallen könnte. "Das merke ich daran, dass ich mich in der Nähe der Person sicher und entspannt fühle und immer mehr über sie erfahren möchte. Außerdem merke ich das an einem wachsenden Bedürfnis nach Nähe und emotionaler Verbundenheit."