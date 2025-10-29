Sind sie das neue Oscar-Gespann? Mit "Ballad of a Small Player" wollen Regisseur Edward Berger und Schauspieler Colin Farrell die Fans skurriler Filmkost abholen.
Seit Regisseur Edward Berger (55) 2022 die vierfach mit einem Oscar ausgezeichnete Neuverfilmung des Kriegsdramas "Im Westen nichts Neues" auf die Leinwand brachte, kennt seine Karriere nur den Weg steil nach oben. Auch sein Nachfolgefilm "Konklave" sorgte bei den Academy Awards in diesem Jahr für Furore, auch wenn es am Ende bei acht Nominierungen nur für einen Goldjungen (Beste adaptierte Drehbuch) reichte.