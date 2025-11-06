Carmen und Robert Geiss haben eine royale Mission: Gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga fahnden sie in einer neuen Show nach einer würdigen Vertreterin für das selbsternannte Fürstentum.

Von der Yacht ins Schloss: Carmen (60) und Robert Geiss (61) wagen sich in royales Terrain. In ihrer neuen Castingshow "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" hilft Deutschlands bekannteste Glamour-Familie Fürstin Nina von Seborga dabei, eine passende Vertreterin für ihr kleines italienisches Fürstentum für ein Jahr zu finden. Das Besondere: Die Gewinnerin darf sich nicht nur über 50.000 Euro freuen, sondern bekommt auch die Chance, beim legendären "Bal de Noël" in Monte-Carlo aufzutreten.

Die Show startet am 27. November um 20:15 Uhr bei RTLzwei und ist bereits sieben Tage zuvor auf RTL+ verfügbar. Produziert wird das Format von GeissTV GmbH, wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht.

Casting im Europa-Park

Schauplatz des royalen Abenteuers ist zunächst das prächtige Schloss Balthasar im Europa-Park Rust. Tausende Frauen haben sich beworben, doch nur 25 dürfen ihre Eignung unter Beweis stellen. Unterstützt werden Carmen und Robert Geiss von Etikette-Experte Sascha Lilic, der die Kandidatinnen genau unter die Lupe nimmt.

Denn Nina von Seborga hat hohe Ansprüche: Die künftige Prinzessin der selbsternannten Mikronation, die weder vom italienischen Staat noch international anerkannt ist, muss nicht nur durch Stil und Charme überzeugen, sondern auch bei offiziellen Anlässen Haltung bewahren und diplomatisches Geschick zeigen. Statt Anmut und Eleganz stehen beim Casting jedoch auch schrille und schräge Auftritte auf dem Programm, wie es in der Ankündigung heißt.

Der Weg zum royalen Titel entpuppt sich als Härtetest: Vom Benimm-Bootcamp über Tischmanieren bis hin zu einem kompletten Umstyling - jede Aufgabe verlangt Klasse, Disziplin und Charme. Dabei müssen die Kandidatinnen stets royale Zurückhaltung beweisen.

Doch der eigentliche Höhepunkt wartet erst nach dem Finale: Die Gewinnerin wird nach Seborga in Italien reisen und schließlich beim Weihnachtsball in Monte-Carlo für einen royalen Auftritt sorgen. Wer wird sich durchsetzen und die erste Prinzessin von Seborga werden? Obwohl das Fürstentum nicht anerkannt ist, erhebt es einen Anspruch auf Unabhängigkeit und legt viel Wert auf Traditionen. Seit 2019 ist Fürstin Nina Menegatto das "Staatsoberhaupt".