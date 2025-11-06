Carmen und Robert Geiss haben eine royale Mission: Gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga fahnden sie in einer neuen Show nach einer würdigen Vertreterin für das selbsternannte Fürstentum.
Von der Yacht ins Schloss: Carmen (60) und Robert Geiss (61) wagen sich in royales Terrain. In ihrer neuen Castingshow "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" hilft Deutschlands bekannteste Glamour-Familie Fürstin Nina von Seborga dabei, eine passende Vertreterin für ihr kleines italienisches Fürstentum für ein Jahr zu finden. Das Besondere: Die Gewinnerin darf sich nicht nur über 50.000 Euro freuen, sondern bekommt auch die Chance, beim legendären "Bal de Noël" in Monte-Carlo aufzutreten.