Der Anfang vom Ende von "Stranger Things" ist auf Netflix verfügbar. Bieten die neuen Episoden einen würdigen Abschluss der umjubelten Serie?
Im Sommer 2016 startete die Retro-Mystery-Serie "Stranger Things" auf Netflix - und markierte so etwas wie den endgültigen Durchbruch des Streamingdienstes aus Kalifornien. Eine Tatsache, die heute kaum noch vorstellbar erscheint. Publikum und Kritik liebten die von den Werken Stephen Kings (78) und Steven Spielbergs (78) inspirierte Show mit ihren Retro-80er-Jahre-Vibes, die dennoch, trotz aller Referenzen, auch etwas ganz Eigenes bot.