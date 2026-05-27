Hollywoodstar Nicolas Cage wird in "Spider-Noir" zum Spinnenmann. Lohnt sich die neue ungewöhnliche Serie auf Prime Video?
Schon bei der ersten Ankündigung des Projekts im Jahr 2023 sorgte die neue Superhelden-Serie "Spider-Noir" für Furore: Schauspiel-Enfant terrible Nicolas Cage (62) wird im New York der 1930er Jahre zum Superhelden The Spider? Und das Ganze noch in Schwarz-Weiß? Ein wahrlich ungewöhnliches Serienprojekt, das das weltweite Streaming-Publikum ab dem 27. Mai jetzt endlich zu Gesicht bekommt. Die acht Folgen der ersten Staffel von "Spider-Noir" bieten dabei grundsolide Unterhaltung mit einem glänzend aufgelegten Hauptdarsteller.