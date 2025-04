Ab 27. April bei VOX Up: Diese Promis begrüßt Daisy Dee

Ab 27. April bei VOX Up

1 Motsi Mabuse (re.) besucht Daisy Dee in ihrem Styling-Bus. Foto: TK Maxx

"Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" geht in eine neue Runde. Diese prominenten Style-Experten werden Gastgeberin Daisy Dee in der zweiten Staffel ihrer Styling-Sendung zur Seite stehen.











Moderatorin und Stylistin Daisy Dee (54) lädt wieder zum großen Makeover: Ab 27. April präsentiert sie die zweite Staffel von "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" bei VOX Up (immer sonntags um 15 Uhr und montags um 13 Uhr). In den sechs neuen Folgen werden ihr erneut prominente Style-Experten zur Seite stehen.