Ab 26. November im Kino: Wird Zoomania 2 der Animationshit des Jahres?

Mit "Zoomania 2" startet der wohl hochkarätigste Animationsfilm des Jahres in den deutschen Kinos. Überzeugt auch der zweite Auftritt von Judy Hopps und Nick Wilde?
2016 in den Kinos gestartet, avancierte der Animationsfilm "Zoomania" zu einem Mega-Erfolg. Publikum und Kritik liebten die farbenfrohe, von allerlei Tieren bevölkerte Metropole Zoomania sowie die Hauptfiguren Judy Hopps und Nick Wilde, eine optimistische Hasen-Polizistin und einen zynischen Fuchs. Rund zehn Jahre später startet jetzt der Nachfolger des Animations-Hits in den Kinos. Und "Zoomania 2", das lässt sich festhalten, schließt an seinen überaus erfolgreichen Vorgänger nahtlos an.