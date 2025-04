Ab 26. Mai zu sehen: Florian Thunemann übernimmt neue Hauptrolle bei Alles was zählt

Er hat bereits Erfahrung in Theater- und TV-Produktionen, nun verstärkt Florian Thunemann den Cast der RTL-Serie "Alles was zählt". Er übernimmt die neue Hauptrolle des Dragan Petrovic, der eine düstere Vergangenheit und viele Geheimnisse mitbringt. Zu sehen sein wird er ab Ende Mai.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Alles was zählt" (montags bis freitags, 19:05 Uhr, RTL und RTL+) erwartet ein Neuzugang: Ab dem 26. Mai 2025 (Folge 4.704) soll ein neuer Charakter frischen Wind in die RTL-Serie bringen. Florian Thunemann (44) übernimmt die Hauptrolle von Dragan Petrovic, wie der Sender am Montag mitteilt. Der Schauspieler ist im TV kein Unbekannter. Er wirkte bereits in vielen Serien mit, wie etwa "SOKO Leipzig" und der ZDF-Telenovela "Wege zum Glück - Spuren im Sand".

Chaotischer Start

Seit Mitte März dreht Florian Thunemann, der in Hannover geboren wurde und in Berlin lebt, bereits für "Alles was zählt". "Mein erster Drehtag war ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wegen eines Krankheitsfalls im Ensemble wurde mein Start spontan vorgezogen - ich bin quasi direkt vom Bett ins Studio gestolpert. Es war chaotisch, aber das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen!", zitiert der Sender den Schauspieler in einer Pressemitteilung.

Von 2002 bis 2006 studierte Thunemann Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Er trat in etlichen Theaterproduktionen auf, unter anderem am Schauspielhaus Hannover, am Schauspiel Bonn und am Staatstheater Wiesbaden. Von 2011 bis 2014 war er in einigen Folgen der ZDF-Reihe "SOKO Leipzig" zu sehen, 2012 spielte er in der ZDF-Telenovela "Wege zum Glück - Spuren im Sand" mit. Auch im "Zürich-Krimi" und "Morden im Norden" wirkte er schon mit. Zudem ist der Schauspieler als Musiker aktiv.

Das ist seine "Alles was zählt"-Rolle

Florian Thunemanns neue Serienfigur bringt eine düstere Vergangenheit und viele Geheimnisse, aber auch viel Charme mit. Er selbst beschreibt Dragan als "Schlitzohr mit Herz". Ihn verbindet mit Daniela (Berrit Arnold) eine leidenschaftliche On-Off-Beziehung aus früheren Jahren. Die beiden hatten sich in einem Frankfurter Club kennengelernt, nach einem Motorradunfall verschwand er jedoch einfach aus ihrem Leben und landete schließlich im Gefängnis. Nun meldet er sich plötzlich bei ihr und bittet Daniela um Hilfe.