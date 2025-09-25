Ab 25. September im Kino: One Battle After Another: Leonardo DiCaprios nächster Oscar-Streich?

Paul Thomas Anderson und Leonardo DiCaprio blasen in "One Battle After Another" gemeinsam zur Revolution - und womöglich zur munteren Oscar-Jagd im nächsten Jahr?
Ab dem 25. September heißt es: "Viva La Revolution!" Mit Paul Thomas Andersons (55) "One Battle After Another" kommt eine fast dreistündige, ebenso rasante wie komödiantische Tour de Force in die deutschen Kinos. Vom jeweils bereits Oscar-prämierten Hauptcast um Leonardo DiCaprio (50), Benicio del Toro (58) und Sean Penn (65) scheint vor allem der erstgenannte Star heiß auf einen weiteren Goldjungen zu sein.