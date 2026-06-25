"Obsession" startet weltweit an den Kinokassen durch. Der Horrorfilm ist stellenweise kaum auszuhalten. Dem großen Hype wird das Werk vollends gerecht.

Es ist einer der größten Horror-Hypes der vergangenen Jahre: "Obsession - Du sollst mich lieben" des erst 26-jährigen Drehbuchautors und Regisseurs Curry Barker begeistert Filmkritik und Publikum gleichermaßen. Bei einem vom Filmemacher selbst genannten Budget von "maximal 750.000 US-Dollar" kamen bislang an den weltweiten Kinokassen über 330 Millionen US-Dollar zusammen.

Eine Gelddruckmaschine ist "Obsession", der am 25. Juni auch in Deutschland startet, zweifellos. Doch auch der Gruselfaktor liegt hier herrlich hoch.

Darum geht es in "Obsession - Du sollst mich lieben"

Eine simple, doch geniale Prämisse: Der eher schüchterne und introvertierte Bear (Michael Johnston, 30) sehnt sich schon seit Längerem nach seiner Kindheitsfreundin Nikki (Inde Navarrette, 25). Er erwirbt einen sogenannten "One-Wish-Willow", einen kleinen Gegenstand, der beim Zerbrechen einen Wunsch erfüllen soll. Bear wünscht sich, dass Nikki ihn endlich auch lieben soll. Doch aus dem Traum wird in der Folge rasch ein Albtraum.

Etwas ganz Eigenes

Sei vorsichtig, was du dir wünschst ... heißt es. In "Obsession" hat Bears Wunsch nach Liebe ganz unvorhergesehene Konsequenzen. Nachdem er sich zunächst am Ziel all seiner Träume wähnt, ändert sich Nikkis Verhalten, wird sukzessive immer sonderbarer - bis es ihn nur noch in Angst und Schrecken versetzt.

Vorbild ist hier, das muss kaum erwähnt werden, die klassische Horror-Kurzgeschichte "Die Affenpfote" von William Wymark Jacobs (1863-1943), die auch schon die "Die Simpsons"-Episode "Albträume" aus der dritten Staffel der legendären Serie inspirierte.

Doch die bekannte Prämisse ist nicht das Entscheidende am Horror-Hype "Obsession". Es ist vielmehr die besondere Erzählweise von Regie-Newcomer Curry Barker, die etwas ganz Eigenes erschafft. Fast wirkt es hier, als würde der Staffelstab des Horrorkinos an die nächste Generation übergeben werden. Barkers junge Protagonisten verhalten sich lebensnah, fragen etwa in Gesprächen wiederholt um Erlaubnis, um überhaupt den nächsten Schritt im Gespräch vollziehen zu dürfen.

Newcomerin Inde Navarrette begeistert auf ganzer Linie

Neben diesen realistisch gezeichneten Figuren und glaubhaften Dialogen begeistert besonders Hauptdarstellerin Inde Navarrette, die bislang noch keine großen Kino-Hauptrollen vorzuweisen hatte, mit "Obsession" allerdings am Start einer größeren Hollywood-Karriere stehen dürfte.

Ohne den übermäßigen Einsatz von Spezialeffekten spielt Navarrette die extremen, zunehmend unangenehmer werdenden Emotionen von Nikki und ihre verstörende Mimik so überzeugend, dass vielen im Publikum wohl das Blut in den Adern gefrieren wird.

Am furchteinflößendsten wirkt "Obsession" jedoch oftmalig in den alltäglichsten Szenen des Films, etwa wenn Nikki Bear direkt fragt, ob er Gefühle für sie hegt, und dieser ihr seine Liebe selbst dann schlicht nicht eingestehen kann.

Regisseur Barker hat seinen nächsten Horrorfilm übrigens bereits abgedreht - dieses Mal mit ein wenig mehr Budget und den größeren Stars Aaron Paul ("Breaking Bad", 46) und Bryce Dallas Howard ("Jurassic World", 45) in den Hauptrollen. Vom 26-Jährigen werden Horrorfans und Zuschauer in den kommenden Jahren wohl noch einiges zu sehen bekommen.