"Obsession" startet weltweit an den Kinokassen durch. Der Horrorfilm ist stellenweise kaum auszuhalten. Dem großen Hype wird das Werk vollends gerecht.
Es ist einer der größten Horror-Hypes der vergangenen Jahre: "Obsession - Du sollst mich lieben" des erst 26-jährigen Drehbuchautors und Regisseurs Curry Barker begeistert Filmkritik und Publikum gleichermaßen. Bei einem vom Filmemacher selbst genannten Budget von "maximal 750.000 US-Dollar" kamen bislang an den weltweiten Kinokassen über 330 Millionen US-Dollar zusammen.