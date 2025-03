Fast drei Jahrzehnte nach "Happy Gilmore" bekommt Adam Sandlers beliebte Sportkomödie in wenigen Monaten eine Fortsetzung. Jetzt ist der erste längere Teaser-Trailer erschienen.

Nach fast 30 Jahren hat das Warten auf eine Fortsetzung der kultigen Sportkomödie "Happy Gilmore" im Sommer 2025 ein Ende. Um die Vorfreude auf den Nachfolger zu schüren, hat Netflix einen ersten längeren Teaser-Trailer zu "Happy Gilmore 2" veröffentlicht.

"Wo ist der Happy, in den ich mich verliebt hab?"

Adam Sandler wird in "Happy Gilmore 2" natürlich wieder den eigenwilligen aber doch sympathischen Möchtegern-Eishockeyspieler geben, der dank seines harten Schlags überraschend Erfolg im Golfsport hat. Wie der Trailer andeutet, hat Happy Gilmore jedoch irgendwann vor langer Zeit den Sport aufgegeben.

"Ich hab seit Jahren keinen Schläger geschwungen", sagt Sandler in seiner Rolle, bevor er doch erneut den Golfplatz betritt. Und auch die wieder von Julie Bowen (55) gespielte Virginia erklärt in dem Clip: "Das war's noch nicht mit Golf. Wo ist der Happy, in den ich mich verliebt hab?" Eine Rückkehr feiert unter anderem auch Christopher McDonald (70) als der fiese Shooter McGavin.

Und dann ging es plötzlich recht schnell

Der erste Teil ist im Jahr 1996 erschienen. Viele Jahre hatten sich Fans des Films und Sandlers eine Fortsetzung von "Happy Gilmore" gewünscht, doch lange sollte es nicht dazu kommen. Im April 2024 bestätigte Sandler dann, dass an einem zweiten Film gearbeitet werde. Wenige Wochen später erklärte Netflix offiziell, dass "Happy Gilmore 2" in Arbeit ist und auf dem Streamingdienst erscheinen soll. Mit dem Trailer teilt der Dienst mit, dass Teil zwei ab dem 25. Juli abrufbar sein wird.