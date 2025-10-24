Nach einem begrenzten Kinostart ist der mit vielen Stars besetzte Thriller "A House of Dynamite" jetzt auch auf Netflix verfügbar. Lohnt sich das Streamen?
Viel zu lange acht Jahre sind vergangenen, seit die große US-amerikanische Regisseurin Kathryn Bigelow (73, "The Hurt Locker") zuletzt einen neuen Film vorgelegt hat. Mit "A House of Dynamite", der am 24. Oktober auf Netflix startet, hat sich Bigelow jetzt auf eine ihrer größten Stärken zurückbesonnen. Der Nuklear-Thriller bietet atemlose Spannung bis zur letzten Sekunde. Den stargespickten Ensemble-Cast von "A House of Dynamite" führen Idris Elba (53) als namentlich nicht genannter, noch ein wenig unerfahrener US-Präsident und Rebecca Ferguson (41) als Offizierin im Weißen Haus an.