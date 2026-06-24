In der achten Folge von "Die Bachelors" kommt es zu einem Novum: Rosenkavalier Sebastian teilt eine Entscheidung mit, die die Sendung durcheinanderwirbelt.
In dieser Woche kommt es in der Datingshow "Die Bachelors" (RTL+) zu einer Entscheidung, die den Verlauf der Sendung verändert. Bereits in der vergangenen Folge hatte sich Sebastians (33) Gefühlschaos angedeutet: Er verteilte keine Rosen und ließ die verbliebenen Frauen im Ungewissen zurück. Schon da lag der Verdacht nahe, dass Nadja (28) der Grund für die ausbleibende Rosenvergabe sein könnte.