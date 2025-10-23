Ab 23. Oktober im Stream: Knüpft die Fortsetzung von Nobody Wants This an den Erfolg an?

"Nobody Wants This" schlug im vergangenen Jahr auf Netflix ein wie eine Bombe. Kann auch Staffel zwei mit dem zauberhaften Hauptdarsteller-Paar Adam Brody und Kristen Bell an den großen Erfolg anknüpfen?
Mit der romantischen Comedy-Serie "Nobody Wants This" landete Netflix einen echten Überraschungs-Hit. Die Serie über Podcast-Host Joanne (Kristen Bell, 45), die mit Religion nichts am Hut hat, und den eher unkonventionellen Rabbi Noah (Adam Brody, 45), die füreinander bestimmt scheinen, eroberte die Herzen der Netflix-Zuschauerinnen und -Zuschauer im Sturm. Sie bewies einmal mehr, dass die alte, bewährte und so oft gesehene RomCom-Formel "Gegensätze ziehen sich an" immer noch großes Potenzial birgt.