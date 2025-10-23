Ab 23. Oktober im Stream: Knüpft die Fortsetzung von Nobody Wants This an den Erfolg an?

"Nobody Wants This" schlug im vergangenen Jahr auf Netflix ein wie eine Bombe. Kann auch Staffel zwei mit dem zauberhaften Hauptdarsteller-Paar Adam Brody und Kristen Bell an den großen Erfolg anknüpfen?

Mit der romantischen Comedy-Serie "Nobody Wants This" landete Netflix einen echten Überraschungs-Hit. Die Serie über Podcast-Host Joanne (Kristen Bell, 45), die mit Religion nichts am Hut hat, und den eher unkonventionellen Rabbi Noah (Adam Brody, 45), die füreinander bestimmt scheinen, eroberte die Herzen der Netflix-Zuschauerinnen und -Zuschauer im Sturm. Sie bewies einmal mehr, dass die alte, bewährte und so oft gesehene RomCom-Formel "Gegensätze ziehen sich an" immer noch großes Potenzial birgt.

Am 23. Oktober erscheint, rund ein Jahr nach der Premieren-Staffel, jetzt erfreulicherweise schon Staffel zwei auf Netflix. Können die zehn neuen Folgen an den großen Erfolg aus dem vergangenen Jahr anknüpfen?

Darum geht es in Staffel zwei von "Nobody Wants This"

Noah und Joanne haben sich füreinander entschieden und wollen eine, wie sie es selbst formulieren, "erwachsene" Beziehung führen. Das beinhaltet so offensichtliche Dinge wie eine Dinner-Party für ihre zwei bislang eher getrennten Freundeskreise zu schmeißen - oder aber eher schwierige Beziehungen wie die von Joanne zu Noahs ihr gegenüber skeptisch eingestellter Mutter Bina (Tovah Feldshuh, 76) zu verbessern.

Daneben lässt sich auch Joannes zynische, geschiedene Schwester Morgan (Justine Lupe, 36) auf eine neue, ernsthaft beginnende Partnerschaft ein, während Noahs Bruder Sasha (Timothy Simons, 47) wieder seiner langjährigen Ehefrau Esther (Jackie Tohn, 45) näherzukommen versucht. Noah selbst steht indes in seiner Synagoge vor seiner bislang größten beruflichen Herausforderung.

Deswegen ist die zweite Staffel von "Nobody Wants This" sehenswert

Die Fortsetzungen von romantischen Komödien - ob nun in Form von Kino-Sequels oder neuen Serienstaffeln - haben es naturgemäß schwieriger. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer klassischer Liebesgeschichten sehnen sich nach den ersten Momenten großer Lieben, dem Kennenlernen, dem ersten Kuss und ähnlichen Meilensteinen.

In der zweiten "Nobody Wants This"-Staffel hat das zentrale Serienpaar, bestehend aus den bezaubernden Kristen Bell und Adam Brody, bereits zueinander gefunden. Erfreulicherweise ist damit jedoch mitnichten die Luft raus aus der beliebten Netflix-Serie.

Denn Joannes Entscheidung, am Ende der ersten Staffel (noch) nicht zum Judentum zu konvertieren, sowie Schwiegermutter Bina erweisen sich nach wie vor als Fallstricke für die Beziehung. Neben diesen äußeren Einflüssen müssen auch die zwei Liebenden selbst an und mit ihrer Beziehung wachsen und an dieser arbeiten. Gerade letzteres sorgt für besonders lebensnahe Momente in der so charmanten Serie, die lose auf den Lebens- und Liebeserfahrungen von Schöpferin Erin Foster (43) basiert.

Daneben wird auch Joannes Schwester Morgan zur zumindest vorübergehenden Hauptfigur befördert, wenn sie sich in ihrer neuen Beziehung ihren ganz eigenen Ängsten, Traumata und Dämonen stellt. "Nobody Wants This" begeistert in Staffel zwei zudem mit einer Reihe prominenter Gaststars. So tritt neben Comedy-Legende Seth Rogen (43) auch die einstige "Gossip Girl"-Darstellerin Leighton Meester (39) auf, die bekanntermaßen im echten Leben mit "Nobody Wants This"-Hauptdarsteller Adam Brody verheiratet ist. Ein besonders gelungenes Casting.