Ab 23. Februar bei TLC: The Baldwins: Erste Einblicke in ihre neue Reality-Show

Alec und Hilaria Baldwin zeigen in ihrer neuen TLC-Reality-Show "The Baldwins" ab Februar ihr Leben mit sieben Kindern. Jetzt gibt es erste Einblicke. Auch die "Rust"-Tragödie wird thematisiert.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf sehr persönliche Einblicke in das Leben der berühmten Baldwin-Familie freuen: Der US-amerikanische Sender TLC hat nun erste Details und einen Trailer zur neuen Reality-Show "The Baldwins" veröffentlicht, die ab dem 23. Februar ausgestrahlt wird. "Sieben Kinder, sechs Tiere und zwei Eltern... eine wilde Familie", beschreibt Hilaria Baldwin (41) ihre Großfamilie zu Beginn des Trailers.

Mit dabei sind in jedem Fall die Kinder Ilaria Catalina Irena, María Lucía Victoria, Eduardo "Edu" Pao Lucas, Romeo Alejandro David, Leonardo Ángel Charles, Rafael Thomas und Carmen Gabriela. Ob auch Alec Baldwins (66) älteste Tochter Ireland (29) aus seiner Ehe mit Kim Basinger (71) in der Show zu sehen sein wird, ist bislang allerdings noch unklar.

Die "Rust"-Tragödie wird thematisiert

Die Serie verspricht neben lustigen Familienszenen auch ernste Momente. So wird etwa die "Rust"-Tragödie thematisiert, bei der 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) durch einen Schuss aus Alec Baldwins Waffe am Set ums Leben kam. "Ein Sohn hat seine Mutter durch eine unvorstellbare Tragödie verloren. Das ist etwas, das man nie vergessen darf... und wir versuchen, unsere Kinder durch diese Zeit zu begleiten", sagt Hilaria Baldwin zu dem Drama in den ersten Bildern.

Hutchins wurde bei den Dreharbeiten in Santa Fe von einem Schuss tödlich getroffen, der aus einer Waffe kam, die Baldwin in der Hand gehalten hatte. Der Schauspieler musste wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht, wurde aber schlussendlich freigesprochen. Er plädierte von Beginn an auf "nicht schuldig" und bestritt, den Abzug der Waffe getätigt zu haben. Laut seiner Sicht der Dinge löste sich der Schuss automatisch. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 18 Monate Haft gedroht.

In einem emotionalen Moment sagt Alec Baldwin zu seiner Frau im Trailer: "Ehrlich, aus tiefstem Herzen. Ich weiß nicht, wo ich ohne dich und die Kinder wäre." Das Paar hofft, dass die Zuschauer durch die Show einen authentischen Einblick in ihr Familienleben bekommen. "Diese Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in unser Leben als Familie - das Gute, das Schlechte, das Wilde und alles dazwischen", erklären die Baldwins in einem Statement des Senders. Die Serie "The Baldwins" startet am 23. Februar um 22:00 Uhr auf TLC.