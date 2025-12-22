Ab 22. Dezember auf Prime Video: Moritz Bleibtreu im Dinner for One-Prequel

Die Serie "Miss Sophie - Same Procedure as Every Year" erzählt die Vorgeschichte des legendären Kultsketches "Dinner for One". Moritz Bleibtreu schlüpft dabei in die Rolle des Mr. Pommeroy und gerät im Interview ins Schwärmen.
In Deutschland gehört "Dinner for One" seit vielen Jahren fest zum Silvesterprogramm. Eine neue Streaming-Serie von Prime Video erzählt nun ab dem 22. Dezember die Vorgeschichte des legendären Kultsketches. In "Miss Sophie - Same Procedure As Every Year" buhlen gleich fünf Männer um die junge Miss Sophie (Alicia von Rittberg), die nach dem Tod ihrer Eltern alleine auf einem Landsitz nahe Eastbourne lebt. Zu ihren Verehrern zählen Mr. Pommeroy (Moritz Bleibtreu), Mr. Winterbottom (Frederick Lau), Sir Toby (Jacob Matschenz) und Admiral von Schneider (Christoph Schechinger).