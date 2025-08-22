Nach dem großen Erfolg von "Superman" geht das DC-Universum mit der Serie "Peacemaker" auf dem kleineren, heimischen Streaming-Bildschirm weiter. Das erwartet die Fans in der zweiten Staffel.
Anfang 2022 sorgte die Superhelden-Serie "Peacemaker" mit John Cena (48) in der Hauptrolle für eine echte Überraschung im bis dahin überaus durchwachsenen, "alten" DC-Universum. Düster, blutig, erwachsen und dabei oftmals zum Schreien komisch kam die HBO-Show über den zunächst in "The Suicide Squad" eingeführten Antihelden daher, der "Frieden von ganzem Herzen liebt, egal wie viele Männer, Frauen und Kinder dafür draufgehen".