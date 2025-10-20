Seit über zehn Jahren tingelt Evelyn Burdecki durch die TV-Shows des Landes. Nun will der Reality-TV-Liebling endlich ankommen. Die Sky-Doku "Being Burdecki" begleitet die ehemalige Dschungelkönigin auf einer Reise durch die Welt - und zu sich selbst.

Sie war "Bachelor"-Kultkandidatin, Dschungelkönigin, tanzte sich bei "Let's Dance" in die Zuschauerherzen und kämpfte zuletzt bei "Schlag den Star" um den Sieg. Es ist gar nicht so leicht, die Shows aufzuzählen, an denen Evelyn Burdecki (37) noch nicht teilgenommen hat. Nun spendiert Sky dem Publikumsliebling eine eigene Doku-Serie. In "Being Burdecki" begleiten die Zuschauer die Titelheldin auf einer Reise durch zahlreiche Länder und zu Antworten auf wichtige Fragen ihres Lebens, wie ihren künftigen Lebensmittelpunkt oder was es braucht, um anzukommen. Los geht es am 21. Oktober; jede Woche läuft eine neue der insgesamt sechs Folgen bei Sky One oder auf Abruf auf Sky und Wow.

Statt "Glitzer und Glamour" geht es laut Sky um "Sinnsuche und Selbstfindung". Denn Evelyn Burdecki sehnt sich danach, nach dem langen Tingeln durch TV-Shows "endlich anzukommen". Sie wünsche sich eine eigene Familie, heißt es in der Ankündigung der Reihe.

"Wo fühle ich mich wirklich zu Hause?"

"Ich war schon in vielen Shows - aber noch nie war es so persönlich", so Burdecki. "Kein Skript, keine Maske - einfach ich, das Leben und die große Frage: Wo fühle ich mich wirklich zu Hause?"

Um diese Frage für sich zu klären, klappert Burdecki diverse Orte ab. Vor "Traumkulissen" trifft sie Menschen und probiert lokale Spezialitäten. In wie vielen und welchen Ländern sie zu Gast war, ist noch nicht offiziell bekannt. Die Protagonistin selbst hat im Sommer jedoch in den sozialen Medien verraten, dass sie in der Toskana, an den Küsten Spaniens und in Marokko unterwegs war. Die Dreharbeiten waren im Juni gestartet.

Wer ist Evelyn Burdecki?

Ihr TV-Debüt hatte Evelyn Burdecki 2014 in der ersten Staffel von "Take Me Out". Die Tochter polnischer Eltern stürzte sich als eine von 30 Single-Frauen ins Speeddating. Nach kleinen Rollen als Laiendarstellerin in Pseudo-Dokus wie "Der Blaulicht Report" versuchte sie sich 2017 wieder als sie selbst in einer Dating-Show.

In der siebten Staffel von "Der Bachelor" flog sie schon in der ersten Folge ohne Rose raus, empfahl sich dank ihrer Quirligkeit aber für Anschlussverwendungen. Die Düsseldorferin zog bei "Promi Big Brother" ein und erreichte immerhin Platz sechs. Mit ihrer spontanen bis naiven Art, die sie ähnlich wie Verona Pooth (57) virtuos einzusetzen weiß, wurde sie zur gerne gebuchten Kandidatin für diverse Fernsehshows.

2018 klappte es dann sogar mit der Partnersuche via TV, zumindest eine Zeit lang. In "Bachelor in Paradise" lernte sie Domenico de Cicco (42) kennen. Nach wenigen Monaten war allerdings Schluss. Erfolglos blieben auch die Vermittlungsversuche in "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben".

2019 kam der Ritterschlag für jeden Reality-Star: Das Dschungelcamp rief. In der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schaffte sie es prompt auf den Thron. Nach dem Dschungelsieg bekam Burdecki auch Angebote für seriösere RTL-Formate: "Let's Dance" und "Wer wird Millionär?". Nun steht die Blondine bei "Being Burdecki" erneut im Mittelpunkt - "emotional, spontan und immer überraschend ehrlich", wie Sky verspricht.