Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne lassen sich auf dem Weg zum Altar von Kameras begleiten. Zu "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" gibt es jetzt auch einen Trailer zu sehen.
Es wird der bisherige Höhepunkt einer großen Liebe. Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) schließen den Bund fürs Leben - und lassen ganz Deutschland daran teilhaben. Denn die Hochzeitsvorbereitungen sowie die Feier sind in der Sky Original Doku-Follow "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zu sehen, die am 21. Mai bei Sky und Wow startet. Einen ersten Trailer des Programms gibt es jetzt zu sehen.