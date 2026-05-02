Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne lassen sich auf dem Weg zum Altar von Kameras begleiten. Zu "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" gibt es jetzt auch einen Trailer zu sehen.

Es wird der bisherige Höhepunkt einer großen Liebe. Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) schließen den Bund fürs Leben - und lassen ganz Deutschland daran teilhaben. Denn die Hochzeitsvorbereitungen sowie die Feier sind in der Sky Original Doku-Follow "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zu sehen, die am 21. Mai bei Sky und Wow startet. Einen ersten Trailer des Programms gibt es jetzt zu sehen.

Das verrät der Trailer über "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" Das Video zeigt humorvolle und romantische Momente aus dem Leben des Paares. Auch Familienmitglieder kommen vor der Kamera zu Wort. So erklärt etwa Ralfs Sohn David Schumacher (24): "Ich hab ihn, glaube ich, noch nie so glücklich gesehen wie die letzten zwei Jahre." Auch Ralf Schumacher beim Versuch des Golfspielens sowie beim nicht vollständig gelungenen Köpfen einer Schampus-Flasche sind zu sehen.

Die Doku gewährt "exklusive Einblicke in die Planung ihrer Hochzeit an der Côte d'Azur: Ob Location-Besichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Trauzeugenentscheidung - die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ganz nah dabei und erleben das Paar offen und authentisch", heißt es in einer Mitteilung zum Inhalt des Programms. Und weiter: "Selbst zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Vater Rolf und Sohn David Schumacher begleiten die Kameras die beiden ganz exklusiv und zeigt sie privat, emotional und zugleich unterhaltsames auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens."

Start am 21. Mai bei Sky und Wow

Die beiden ersten Episoden sind ab dem 21. Mai bei Sky und Wow verfügbar, Episode drei am 28. Mai und das Finale rund um die Hochzeitsfeier ab 6. Juni auf Sky und Wow, sowie linear auf Sky One jeweils um 20:15 Uhr.

Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Seit 2022 sind sie ein Paar. Im Juli 2024 ging Schumacher den Schritt an die Öffentlichkeit - verbunden mit seinem Coming-out. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig auf Social Media und lassen ihre Follower an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben.