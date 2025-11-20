"Im Schatten des Orangenbaums" erzählt von Familie, Verlust und Angst. Cherien Dabis verwebt persönliche Schicksale mit historischen Konflikten. Ein bewegender Film über das, was bleibt, wenn die Zeit ihre Spuren hinterlässt.
1988 im Westjordanland: Der 16-jährige Noor rennt durch die engen Gassen von Nablus. Zwischen Obstständen und Menschenmengen wird aus dem Schuljungen plötzlich ein Demonstrant. Als Soldaten das Feuer eröffnen, fällt er zu Boden. In der nächsten Szene sitzt Noors gealterte Mutter Hanan (gespielt von Regisseurin Cherien Dabis) in der Gegenwart vor der Kamera und sagt: "Ich will euch erzählen, wer mein Sohn ist. Aber um ihn zu verstehen, muss ich euch erzählen, was mit seinem Großvater passiert ist."