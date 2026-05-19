"The Mandalorian and Grogu" startet in den deutschen Kinos. Lohnt sich der erste "Star Wars"-Film nach langer Durststrecke?
Endlich wieder "Star Wars" auf der großen Kinoleinwand, mögen sich viele langjährige Fans der Sternenkriege-Saga angesichts des Starts von "The Mandalorian and Grogu" am 20. Mai denken. Der erste "Star Wars"-Kinofilm seit dem eher enttäuschenden "Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019 bringt ein Wiedersehen mit dem mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal, 51) und seinem putzigen kleinen Schützling Grogu. Unzweifelhaft das derzeit beliebteste Figuren-Duo in der weit, weit entfernten Galaxis.