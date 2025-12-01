Kurz vor seiner Verhaftung filmte ein Kamerateam Sean "Diddy" Combs in einem Hotelzimmer. Der verzweifelte Rapper telefonierte und suchte nach Hilfe. Diese brisanten Aufnahmen sind Teil der Netflix-Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning".
Sechs Tage trennten Sean "Diddy" Combs (56) noch von seiner Verhaftung, als er in einem Hotelzimmer saß und telefonierte. Der Hip-Hop-Mogul wirkte angespannt, das Handy vor ihm auf einem Tisch aufgestellt. Seine Worte klangen wie ein Hilferuf: Er brauche jemanden, der Erfahrung mit den dunkelsten Geschäften habe. Man sei dabei zu verlieren.