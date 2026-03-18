Ab 19. März mit Der Astronaut im Kino: Sandra Hüller sieht sich nicht als Hollywoodstar

Mit ihrer Rolle in "Der Astronaut" an der Seite von Ryan Gosling rückt Sandra Hüller noch stärker ins internationale Rampenlicht. Warum sie mit dem Begriff Hollywoodstar trotzdem wenig anfangen kann, verrät sie im Interview.
Am 19. März erscheint "Der Astronaut - Project Hail Mary" in den deutschen Kinos, ein mit Spannung erwarteter Sci-Fi-Film der "The Lego Movie"-Macher Phil Lord (50) und Chris Miller (50). Superstar Ryan Gosling (45) begibt sich darin auf eine abenteuerliche Reise in die Tiefen des Weltalls, um nicht weniger als den gesamten blauen Planeten samt aller seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu retten.