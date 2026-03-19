Nach "Der Marsianer" schafft es nun auch Andy Weirs Roman "Der Astronaut" auf die Leinwand. Lohnt sich Ryan Goslings Himmelfahrtskommando?
Binnen kurzer Zeit hat sich der US-Autor Andy Weir (53) den Ruf als Experte für Weltraum-Robinsonaden erarbeitet. War es in der Verfilmung seines Debütromans "Der Marsianer" noch Matt Damon (55), der die Population des roten Planeten von 0 auf 1 anhob, ist es in "Der Astronaut" (Kinostart: 19. März) nun Ryan Gosling (45), der einsam im All gestrandet ist - oder doch nicht? Die Parallelen zwischen den beiden Werken und somit ihren jeweiligen Adaptionen wirken auf den ersten Blick erdrückend. Doch gibt es einen kleinen, zugleich gigantischen Unterschied, der im Buch noch für einen absoluten Magic-Moment sorgte - beim Film aber leider schon im Trailer gespoilert wird.