"Backrooms" kommt endlich auch in die deutschen Kinos. Darum geht es in dem gehypten Horrorfilm, der seinen Ursprung vor Jahren im Internet fand.
Mit etwas Verzögerung schafft es der US-amerikanische Film "Backrooms" endlich auch in die deutschen Kinos. Er tut dies mit einem vollgestopften Füllhorn an Vorschusslorbeeren. Nach nur wenigen Tagen mauserte sich der Horrorstreifen bereits zum erfolgreichsten Projekt der Filmproduktionsgesellschaft A24, die zuletzt immerhin Oscar-Kandidat "Marty Supreme" verantwortet hatte. Bis zum deutschen Kinostart sammelte "Backrooms" bereits sagenhafte 250 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen - und das bei einem Budget von lediglich zehn Millionen Dollar.