"Avengers: Doomsday" startet im Dezember, mit einem weiteren Teaser-Trailer stimmt Marvel Fans von Superheldenfilmen schon jetzt auf den kommenden Blockbuster ein. Mit dabei sind diesmal unter anderem die Charaktere Shuri, M'Baku und das Ding.
Noch müssen Marvel-Fans eine ganze Weile warten, bis "Avengers: Doomsday" ins Kino kommt. Ein neuer Teaser-Trailer, der mittlerweile vierte, heizt jedoch die Vorfreude schon jetzt an. In dem gut einminütigen Clip wird in mehreren Szenen bestätigt: "Die Wakandianer und die Fantastic Four werden in 'Avengers: Doomsday' zurückkehren."