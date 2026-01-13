"Avengers: Doomsday" startet im Dezember, mit einem weiteren Teaser-Trailer stimmt Marvel Fans von Superheldenfilmen schon jetzt auf den kommenden Blockbuster ein. Mit dabei sind diesmal unter anderem die Charaktere Shuri, M'Baku und das Ding.

Noch müssen Marvel-Fans eine ganze Weile warten, bis "Avengers: Doomsday" ins Kino kommt. Ein neuer Teaser-Trailer, der mittlerweile vierte, heizt jedoch die Vorfreude schon jetzt an. In dem gut einminütigen Clip wird in mehreren Szenen bestätigt: "Die Wakandianer und die Fantastic Four werden in 'Avengers: Doomsday' zurückkehren."

Zahlreiche Stars spielen in neuem Marvel-Blockbuster mit Zu sehen sind unter anderem Ebon Moss-Bachrach (48) als das Ding von den Fantastic Four, Letitia Wright (32) als Shuri und Winston Duke (39) als M'Baku in einer Wüste. "Ich habe alle verloren, die mir wichtig sind. Ein König hat seine Pflichten, unser Volk auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Ich habe meine", sagt Shuri bedeutungsschwanger, bevor Duke seinen Charakter als "König M'Baku von Wakanda" vorstellt. Mit typischem Marvel-Humor antwortet das Ding: "Ben. Yancy Street zwischen Broome und Grand."

Neben dem Ding sollen auch die anderen drei Mitglieder der Fantastic Four auftauchen. Im Teaser sind sie aber noch nicht zu sehen. In "Avengers: Doomsday", der am 18. Dezember anlaufen soll, werden damit auch Pedro Pascal (50), Vanessa Kirby (37) und Joseph Quinn (31) als Mister Fantastic, Invisible Woman und die Human Torch auf eine ganze Reihe weiterer großer anderer Namen stoßen - sowohl wenn es um Helden und Bösewichte, als auch um die Stars hinter den Rollen geht. Mit dabei sind unter anderem Chris Evans (44) als Captain America, Chris Hemsworth (42) als Thor, Florence Pugh (30) als Black Widow und Robert Downey Jr. (60) als Superschurke Victor von Doom.