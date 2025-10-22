Die Vorfreude steigt: Ab 18. Dezember nimmt "Emily in Paris" die Fans mit nach Rom. Ein Teaser-Trailer zur fünften Staffel gibt Einblicke in Emilys Abenteuer in der Hauptstadt Italiens.
In der kalten Jahreszeit wird diese Netflix-Serie die Zuschauer ins sommerliche Rom einladen: Die fünfte Staffel "Emily in Paris" wagt einen Ausflug von Frankreich in die Hauptstadt Italiens. Die Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 36) genießt sichtlich la dolce vita und die romantische Stimmung mit ihrem italienischen Liebhaber Marcello (Eugenio Franceschini, 34), wie ein Teaser-Trailer zeigt.