Die Vorfreude steigt: Ab 18. Dezember nimmt "Emily in Paris" die Fans mit nach Rom. Ein Teaser-Trailer zur fünften Staffel gibt Einblicke in Emilys Abenteuer in der Hauptstadt Italiens.

In der kalten Jahreszeit wird diese Netflix-Serie die Zuschauer ins sommerliche Rom einladen: Die fünfte Staffel "Emily in Paris" wagt einen Ausflug von Frankreich in die Hauptstadt Italiens. Die Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 36) genießt sichtlich la dolce vita und die romantische Stimmung mit ihrem italienischen Liebhaber Marcello (Eugenio Franceschini, 34), wie ein Teaser-Trailer zeigt.

In dem Clip fahren Emily und Marcello in einem roten Cabrio oder auf einer Vespa, bei einem glamourösen Dinner turteln sie und auch ein Kuss der beiden ist zu sehen. "Rom steht dir echt gut", stellt auch Freundin Mindy Chen (Ashley Park, 34) angesichts Emilys Strahlen fest. Nicht fehlen dürfen zudem Emilys Pariser Kollegen.

So werden auch Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu, 62), Luc (Bruno Gouery, 50) und Julien (Samuel Arnold, 34) wohl in Rom einchecken. Denn Julien fragt in die Runde: "Wenn wir alle hier sind, wer ist in Paris?"

Wiedersehen mit weiteren bekannten Gesichtern

Bei all den harmonischen Eindrücken des Trailers bleibt es jedoch nicht, wie Netflix bereits bekannt gegeben hat. In der neuen Staffel erwarten Emily als frischgebackene Chefin der Agence Grateau Rom sowohl berufliche als auch private Herausforderungen, während sie sich an das Leben in einer neuen Stadt gewöhnt. Doch ausgerechnet als sich alles zum Guten zu wenden scheint, geht eine Arbeitsidee nach hinten los, heißt es in der Inhaltsankündigung.

Und dann ist da auch noch das Liebeschaos in Emilys Leben. Sie muss herausfinden, für wen ihr Herz wirklich schlägt: Ist es bei Marcello in Italien oder doch in Paris bei Gabriel (Lucas Bravo, 37)? Und wie steht es um ihren Ex Alfie (Lucien Laviscount, 33)?

Netflix zeigt die neue Staffel ab dem 18. Dezember.