Das Smartphone ist ein ständiger Begleiter und birgt so manches intime Geheimnis seines Besitzers. In der neuen ARD-Serie "Schattenseite" werden diese Geheimnisse zu einer zerstörerischen Bedrohung, als sie an die Öffentlichkeit geraten. Am 17. Oktober startet die sechsteilige Serienadaption des gleichnamigen Romans von Social-Media-Star Jonas Ems (28) in der ARD-Mediathek.