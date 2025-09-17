Ab 17. September: The Morning Show geht weiter: Das erwartet die Fans in Staffel vier

"The Morning Show" geht weiter. In Staffel vier der Serie erwarten Jennifer Aniston und Reese Witherspoon neue Herausforderungen. Das ist bisher bekannt.

Der Streamingdienst Apple TV+ bringt am 17. September "The Morning Show" zurück. Die Serie mit Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) geht dann in ihre vierte Staffel. Die beiden Stars schlüpfen auch in den neuen Folgen wieder in ihre Hauptrollen als Alexandra "Alex" Levy und Bradley Jackson. Levy und Jackson sind die Aushängeschilder des fiktiven Senders UBA. Dessen CEO Cory Ellison spielt Billy Crudup (57), sein Schauspielkollege Mark Duplass (48) mischt als Charlie "Chip" Black ebenfalls im Sender mit. Das hat Staffel vier der Serie zu bieten...

Viele Stars sind wieder mit dabei Wie in den Staffeln zuvor dürfen sich die Zuschauer auch in der aktuellen Season wieder auf Gaststars freuen. Neu dabei ist laut "Variety" William Jackson Harper (45), der Ben spielen wird, "den selbstbewussten und innovativen Sportchef des Senders". Oscarpreisträger Jeremy Irons (76) wird außerdem den Vater von Alex Levy darstellen.

Mit Marion Cotillard (49) bekommt die Apple TV+-Show noch einen weiteren prominenten Neuzugang. Die Oscargewinnerin wird die Figur Celine Dumont spielen, die als "clevere Unternehmerin aus einer traditionsreichen europäischen Familie" beschrieben wird.

Außerdem mit dabei waren zuletzt Nestor Carbonell (57), Karen Pittman (39), Greta Lee (42), Jon Hamm (54) und Nicole Beharie (40), die alle in der neuen Staffel wieder zu sehen sind.

Um was dreht sich Staffel vier?

Bisher gibt es noch nicht viele Details zum Inhalt der neuen Folgen. Showrunnerin Charlotte Stoudt hat "Deadline" zufolge aber schon mal preisgegeben, dass DeepFakes, KI und Falschinformationen in der Serie, die sich immer wieder mit aktuellen Ereignissen beschäftigt, eine Rolle spielen werden.

Und auch das Privatleben der Hauptfiguren ist längst nicht auserzählt. Stoudt will wohl unter anderem die Beziehung zwischen Charlie "Chip" Black und Alex erkunden: "Ich denke, weil es so schnelllebig und atemlos ist, kann man immer eine weitere emotionale Karte aufdecken. Und das ist eine Sache, die ich in dieser Staffel wirklich gerne machen möchte."

Zeitsprung nach Staffel drei

Zwischen den Staffeln drei und vier der Serie gibt es einen Zeitsprung. Die Fusion von UBA mit einem anderen Sender ist bereits abgeschlossen, wie im Trailer zu den neuen Folgen zu sehen ist. Der Verkauf des Senders an den Milliardär Paul Marks (Jon Hamm) konnte in der vorangegangenen Staffel abgewendet werden. Der Zusammenschluss der Unternehmen bringt nun wohl aber neue Probleme mit sich.

Am Ende der dritten Staffel haben sich Bradley und ihr Bruder Hal (Joe Tippett) dem FBI gestellt. Die beiden wollen Verantwortung übernehmen für seinen Angriff auf einen Polizisten beim Sturm auf das Kapitol und Bradleys anschließender Unterschlagung der Beweismittel. Wie es mit Bradley weitergeht, ist bisher unklar. In den zehn neuen Folgen von Staffel vier wird es aber sicherlich bald die Antwort geben.

Und es gibt eine weitere gute Nachricht für die Fans der Serie: Apple TV+ hat laut US-Medien "The Morning Show" bereits unmittelbar vor der Premiere der vierten Staffel um eine fünfte Season verlängert.

