Ab 17. September: The Morning Show geht weiter: Das erwartet die Fans in Staffel vier

"The Morning Show" geht weiter. In Staffel vier der Serie erwarten Jennifer Aniston und Reese Witherspoon neue Herausforderungen. Das ist bisher bekannt.
Der Streamingdienst Apple TV+ bringt am 17. September "The Morning Show" zurück. Die Serie mit Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) geht dann in ihre vierte Staffel. Die beiden Stars schlüpfen auch in den neuen Folgen wieder in ihre Hauptrollen als Alexandra "Alex" Levy und Bradley Jackson. Levy und Jackson sind die Aushängeschilder des fiktiven Senders UBA. Dessen CEO Cory Ellison spielt Billy Crudup (57), sein Schauspielkollege Mark Duplass (48) mischt als Charlie "Chip" Black ebenfalls im Sender mit. Das hat Staffel vier der Serie zu bieten...