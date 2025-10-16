"Devil in Disguise: John Wayne Gacy" erzählt die erschütternde Geschichte des Serienmörders John Wayne Gacy, der über Jahre junge Männer töten konnte, ohne dass ihm die Polizei Einhalt gebot. Darum ist die neue Serie auf Sky und Wow sehenswert.
Das True-Crime-Genre erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit - sei es in Dokumentationen oder auch fiktionalen Filmen, Serien und Podcasts. Am 17. Oktober startet nun bei Sky die packende True-Crime-Serie "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" über den titelgebenden Mörder. John Wayne Gacy (1942-1994) brachte in den 1970er Jahren über 30 junge Männer und Teenager um, die er in sein Haus lockte, missbrauchte, folterte und schließlich strangulierte.