Mit einer Doppelfolge startet am Freitagabend das Historien-Epos "Those About to Die" im deutschen Free-TV. Lohnt sich die Serie über das alte Rom?
Nach Abonnenten und Abonnentinnen des Streamingdienstes Prime Video kommt ab dem 17. Oktober um 20:15 Uhr auf ProSieben auch das deutsche TV-Publikum in den Genuss der Historienserie "Those About to Die". Das Mammutprojekt entführt ins alte Rom, zeigt packende Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen im Circus Maximus, politische Intrigen und bietet ein riesiges Figuren-Ensemble, das Rom, den damaligen Nabel der bekannten Welt, bevölkert.