Mit einer Doppelfolge startet am Freitagabend das Historien-Epos "Those About to Die" im deutschen Free-TV. Lohnt sich die Serie über das alte Rom?

Nach Abonnenten und Abonnentinnen des Streamingdienstes Prime Video kommt ab dem 17. Oktober um 20:15 Uhr auf ProSieben auch das deutsche TV-Publikum in den Genuss der Historienserie "Those About to Die". Das Mammutprojekt entführt ins alte Rom, zeigt packende Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen im Circus Maximus, politische Intrigen und bietet ein riesiges Figuren-Ensemble, das Rom, den damaligen Nabel der bekannten Welt, bevölkert.

Darum geht es in "Those About to Die" Kaiser Vespasian (Sir Anthony Hopkins, 87) ist alt und krank. Im Jahr 79 n. Chr. versucht er daher, seine Nachfolge zu regeln. Zur Auswahl stehen seine zwei Söhne Titus (Tom Hughes, 40) und Domitian (Jojo Macari, 28). Der eine ist kampferprobt und ein aufrechter Soldat, der andere hat hohe Wettschulden und ist intrigant.

Neben dem Kampf um die Herrschaft über das gigantische Römische Reich widmet sich die Historienserie "Those About to Die" aber auch zahlreichen anderen Bewohnerinnen und Bewohnern Roms. So versucht etwa die überaus kluge Afrikanerin Cala (Sara Martins-Court, 48) ihre drei Kinder zu retten, die allesamt in die Sklaverei verschleppt wurden.

Drei spanische Pferdezüchter wollen in Rom ihre Prachtzüchtungen an den Mann bringen. Die Geschicke im Circus Maximus lenkt indes zu einem großen Teil der durchtriebene Tenax ("Game of Thrones"-Schurke Iwan Rheon, 40). Er wird nicht nur durch Wetten reich, sondern ist auch bemüht, einen höheren sozialen Rang zu erreichen und letztlich zu einer der mächtigsten Personen in Rom aufzusteigen.

Deswegen ist "Those About to Die" sehenswert

Wie diese Handlungsbeschreibung schon andeutet, erleben Zuschauerinnen und Zuschauer in "Those About to Die" ein breites Panorama an unterschiedlichen Figuren, die alle ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Die meisten von ihnen laufen sich in den zehn Episoden von Staffel eins auch über den Weg und bauen verschiedenartige Beziehungen zueinander auf.

Daneben bietet "Those About to Die" auch blutige Kämpfe im Kolosseum, jede Menge Schlägereien, Morde, Verstümmelungen und Hinrichtungen bei den Machtkämpfen der Römer untereinander sowie eine gehörige Prise Sex und nackte Menschen.

Das antike Rom als verruchten Ort voller politischer Intrigen und Ränkespiele zu zeigen, ist zwar nicht sonderlich originell oder zuvor noch nie dagewesen, doch "Those About to Die" vom deutschen Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (69, "Independence Day") weiß die vertrauten und in der Vergangenheit bewährten Zutaten gekonnt aufs Neue zu vermischen.