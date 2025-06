Ab 17. Juli im Kino: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast: Horror-Nostalgie pur

1 Jennifer Love Hewitt kehrt in ihrer Rolle als Julie James zurück. Foto: 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Ein neuer Trailer zur "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Fortsetzung ist da. Er gewährt Eindrücke von den Rückkehrern Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt und wirft einige Fragen auf.











Link kopiert



In einem Monat erscheint die Neuauflage des 90er-Jahre-Slashers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Der Titel ist so sperrig wie eh und je, dafür gibt es darin eine gänzlich frische Generation an Mordopfern in spe. Sony Pictures hat einen aktuellen Trailer zu der Legacy-Fortsetzung veröffentlicht und gewährt auch neue Einblicke in die Rückkehr der alten Horror-Hasen Freddie Prinze Jr. (49) und Jennifer Love Hewitt (46).