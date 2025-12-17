Ab 17. Dezember zu sehen: Dahoam is Dahoam-Neuzugang Gonca de Haas spielt echten Freigeist

Bei "Dahoam is Dahoam" steht eine Familienzusammenführung bevor. Mit Rana stößt eine neue Hauptfigur zur BR-Serie, die eine Beziehung zu ihrem Sohn Leon aufbauen möchte. Darstellerin Gonca de Haas verrät im Interview, was sie an Rana fasziniert und was Fans in den kommenden Folgen erwartet.
In Lansing bahnt sich einmal mehr ein Familiendrama an: Mit Gonca de Haas (39) zieht ein neues Gesicht in das fiktive Dorf der BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" (montags bis donnerstags, 19:30 Uhr). Ab 17. Dezember ist die 39-Jährige als Rana in einer neuen Hauptrolle zu sehen.