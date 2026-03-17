Der erste Trailer zu "Dune 3" ist da und verspricht ein monumentales Finale. Timothée Chalamet kämpft als Paul Atreides mit den blutigen Folgen seines heiligen Krieges, während eine dunkle Allianz aus dem Schatten nach seinem Thron greift.
Das große Finale von Denis Villeneuves "Dune"-Trilogie steht in den Startlöchern. Warner Bros. hat den ersten Trailer zu "Dune 3" veröffentlicht - und der verdeutlicht bereits jetzt, dass Villeneuve seinem Stil treu bleibt: Epische Weiten und eine dichte Atmosphäre ziehen die Zuschauerinnen und Zuschauer sofort wieder in den Bann des Imperiums.