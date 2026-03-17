Der erste Trailer zu "Dune 3" ist da und verspricht ein monumentales Finale. Timothée Chalamet kämpft als Paul Atreides mit den blutigen Folgen seines heiligen Krieges, während eine dunkle Allianz aus dem Schatten nach seinem Thron greift.

Das große Finale von Denis Villeneuves "Dune"-Trilogie steht in den Startlöchern. Warner Bros. hat den ersten Trailer zu "Dune 3" veröffentlicht - und der verdeutlicht bereits jetzt, dass Villeneuve seinem Stil treu bleibt: Epische Weiten und eine dichte Atmosphäre ziehen die Zuschauerinnen und Zuschauer sofort wieder in den Bann des Imperiums.

Die Handlung setzt laut Informationen des "Hollywood Reporter" etwa 17 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils an. Paul Atreides, verkörpert von Timothée Chalamet (30), herrscht nun als Imperator über das bekannte Universum, ringt jedoch sichtlich mit den blutigen Folgen des galaktischen Dschihads, den sein Aufstieg entfesselt hat. Während Paul mit seinen immer mächtiger werdenden Visionen kämpft, formiert sich im Schatten eine gefährliche Allianz aus den Bene Tleilax, den Bene Gesserit und der Raumgilde, um ihn vom Thron zu stürzen.

Diese Stars sind in "Dune 3" zu sehen

Neben Rückkehrern wie Zendaya (29, Chani), Rebecca Ferguson (42, Lady Jessica) und Florence Pugh (30, Prinzessin Irulan) sorgt vor allem die Besetzung der neuen Antagonisten für Aufsehen. Robert Pattinson (39) tritt als Gestaltwandler Scytale in Erscheinung und zeigt sich im Trailer in einem fast geisterhaften Albino-Look. Ein besonderes Highlight für Fans ist die Rückkehr von Jason Momoa (46), der als Duncan-Idaho-Ghola namens Hayt eine zentrale Rolle in der Verschwörung spielt.

Besonders spannend für Fans der Buchvorlage: Die Besetzung von Anya Taylor-Joy (29) als erwachsene Alia sowie Nakoa-Wolf Momoa und Ida Brooke als Pauls Kinder deutet darauf hin, dass der Film wohl Elemente aus "Der Herr des Wüstenplaneten" und "Die Kinder des Wüstenplaneten" verknüpft.

Etwas müssen Fans aber noch warten: In Deutschland soll "Dune 3" nach aktuellem Stand am 17. Dezember in die Kinos kommen.