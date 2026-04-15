Am Freitag startet die Reality-Show "Match My Ex" auf Joyn. Ex-Partner übernehmen dabei die Kontrolle über das Liebesglück ihrer Verflossenen. Kurz vor dem Auftakt enthüllt der Sender nun weitere Kandidatinnen und Kandidaten.

Ab Freitag, 17. April, ist die Reality-Show "Match My Ex" kostenlos auf Joyn abrufbar - und das Konzept ist so ungewöhnlich wie folgerichtig: Wer weiß besser als die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner, was der Verflossene für das nächste Liebesglück wirklich braucht? Vor dem Start enthüllt der Sender jetzt weitere Realitystars, die in die Villa bei Athen einziehen.

Für das Format gesetzt waren bereits Emma Fernlund, bekannt aus "Das Sommerhaus der Stars" und "Das große Promibüßen", und ihre Liebelei Tim Kühnel aus "Good Luck Guys". Ebenfalls dabei sind: Henna Urrehman ("Forsthaus Rampensau Germany") und Leandro Fünfsinn ("Are You The One - Realitystars in Love"), Calvin Ogara ("Too Hot Too Handle Germany") mit Christin Pawlowski, Sabrina Wlk ("Forsthaus Rampensau") mit Daniel Fischer aus "Match in Paradise" sowie Alan Wey ("Der Bachelor Schweiz") und Francesca Brinley, ebenfalls aus "Match in Paradise".

Neue Kandidaten stoßen hinzu

Kurz vor dem Start hat Joyn das Teilnehmerfeld noch einmal erweitert. Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner, beide aus "Are You The One - Realitystars in Love", sind neu dabei. Aurelia Lamprecht aus "Good Luck Guys" trifft auf Rob Solo, der durch "Temptation Island VIP" bekannt wurde. Auch Anna Iffländer und Julius Tkatschenko, beide ebenfalls aus "Good Luck Guys", stellen sich dem Experiment - ebenso wie Rina Tavares und Fabrizio Behrens, die sich beide aus "Der Bachelor Schweiz" kennen.

Dass das Aufeinandertreffen mit dem Ex von vornherein spannungsgeladen ist, zeigen bereits die ersten Aussagen der Beteiligten. "Deine Lust ist größer als deine Loyalität", schleudert etwa Joanna Lamprianidou ihrem Ex Calvin Steiner beim Einzug in die Villa entgegen, wie Joyn mitteilt. Sabrina Wlk wiederum stellt klar, kein Interesse an einer Reunion zu haben - und findet sich dennoch in einer Situation wieder, in der ausgerechnet ihr Ex über ihr Liebesglück entscheidet.

Ex hat das Sagen - und das Geld winkt

Das ist das Herzstück des Formats: Die Ex-Partner haben die Entscheidungsmacht, mit wem sich die Realitystars vermatchen, auf Dates gehen und Pärchen-Challenges bestehen müssen. In der sogenannten "X-Night" wird am Ende abgerechnet: Wer ohne Match dasteht, verlässt die Villa. Mit jedem Nachzügler werden die Karten neu gemischt.

Einen zusätzlichen Anreiz hält die Show in Form von 25.000 Euro bereit: Wer seinen Ex erfolgreich verkuppelt, hat die Chance auf den Gewinn. "'Match My Ex' ist keine klassische Datingshow. Aber eine klassische Datingshow ist auch einfach zu harmonisch", bringt es Tim Kühnel auf den Punkt. Immer freitags stehen zwei neue Folgen der Kuppelshow kostenlos auf der Plattform zur Verfügung.