Am Freitag startet die Reality-Show "Match My Ex" auf Joyn. Ex-Partner übernehmen dabei die Kontrolle über das Liebesglück ihrer Verflossenen. Kurz vor dem Auftakt enthüllt der Sender nun weitere Kandidatinnen und Kandidaten.
Ab Freitag, 17. April, ist die Reality-Show "Match My Ex" kostenlos auf Joyn abrufbar - und das Konzept ist so ungewöhnlich wie folgerichtig: Wer weiß besser als die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner, was der Verflossene für das nächste Liebesglück wirklich braucht? Vor dem Start enthüllt der Sender jetzt weitere Realitystars, die in die Villa bei Athen einziehen.