Spannende Thriller-Kost im Serienformat, aber mit Urlaubsflair? Diese interessante Mischung bietet das neue Sky Original "The Iris Affair" mit Tom Hollander.
Nervenaufreibende Thriller-Unterhaltung muss nicht ausschließlich stockdunkel und mit Grünstich à la David Fincher (63) inszeniert werden. Das beweist die neue Serie "The Iris Affair", die am 16. Oktober bei Sky und Wow startet. In ihr ist das sonnige Italien Dreh- und Angelpunkt der packenden Handlung - und mausert sich neben "The White Lotus"-Star Tom Hollander (58) und "Mary & George"-Schauspielerin Niamh Algar (33) doch glatt zum dritten Hauptdarsteller.