Die schwarzhumorige Kultserienfortsetzung "Braunschlag 1986" hat eine deutsche Streamingheimat gefunden. Das Programm startet am 16. Juli hierzulande bei HBO Max

Die in Niederösterreich angesiedelte Serie "Braunschlag" erwies sich im Jahr 2012 in Österreich als großer Erfolg. Nachdem die späte Fortsetzung "Braunschlag 1986" dort bereits im März beim ORF zu sehen war, starten die fünf wiederum von Serienmacher David Schalko (53) verantworteten Episoden auch in Deutschland - und zwar beim immer noch relativ neuen Streamingdienst HBO Max ab dem 16. Juli, heißt es in einer Mitteilung.

Darum geht es in "Braunschlag 1986" Die schwarzhumorige Comedy-Serie "Braunschlag" endete bekanntermaßen mit der Entdeckung atomarer Abfälle im niederösterreichischen Ort. Zuvor hatten sich Bürgermeister Gerri Tschach (Robert Palfrader, 57) und sein bester Freund, der Discobesitzer Richard Pfeisinger (Nicholas Ofczarek, 54), eine fingierte Marienerscheinung einfallen lassen, um Wallfahrtstouristen in den insolventen Ort zu locken.

Die Fortsetzung "Braunschlag 1986" ist jetzt über ein Jahrzehnt später angesiedelt. In Braunschlag ist wieder die Luft raus, doch Bürgermeister Tschach hat eine Idee, wie es in der offiziellen Handlungsbeschreibung von HBO Max heißt: "Per Verordnung herrscht in Braunschlag ab sofort das Jahr 1986. Nostalgie trifft digital Detox - Braunschlag ist zurück. Und mit ihm auch die ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen - allen voran Tschachs Frau Herta (Maria Hostätter) sowie Pfeisingers Frau Elfi (Nina Proll) und Sohn Winie (Lilian Rosskopf)."

Serienmacher David Schalko schwärmt von HBO Max

Regisseur und Autor David Schalko erklärte zur Rückkehr der Kultserie laut Mitteilung: "Ich freue mich wirklich sehr, dass 'Braunschlag 1986' auf HBO Max eine so ideale Heimat in Deutschland gefunden hat. Es gibt kaum einen Streamer, mit dem man sich als Serienmacher lieber assoziieren lassen würde. Insofern wünsche ich unserem Projekt im besten Sinne gute Reise."

Die fünf Episoden von "Braunschlag 1986" erscheinen ab dem 16. Juli im wöchentlichen Rhythmus bei HBO Max. Auch die erste, 2012 erstmals ausgestrahlte Staffel "Braunschlag" steht ab diesem Datum komplett beim Streamingdienst zum Abruf zur Verfügung.