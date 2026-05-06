Die schwarzhumorige Kultserienfortsetzung "Braunschlag 1986" hat eine deutsche Streamingheimat gefunden. Das Programm startet am 16. Juli hierzulande bei HBO Max
Die in Niederösterreich angesiedelte Serie "Braunschlag" erwies sich im Jahr 2012 in Österreich als großer Erfolg. Nachdem die späte Fortsetzung "Braunschlag 1986" dort bereits im März beim ORF zu sehen war, starten die fünf wiederum von Serienmacher David Schalko (53) verantworteten Episoden auch in Deutschland - und zwar beim immer noch relativ neuen Streamingdienst HBO Max ab dem 16. Juli, heißt es in einer Mitteilung.