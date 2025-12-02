Die dritte Staffel "Reality Backpackers" startet am 16. Dezember auf Joyn. Mit dabei ist offenbar ein Ex-Paar, das sich derzeit noch dem Treuetest bei "Temptation Island VIP" stellt.
Ab 16. Dezember geht es für Realitysternchen wieder auf große Reise. In der Abenteuersendung "Reality Backpackers" werden sie sich in Zweierteams durch die Berge Perus kämpfen. In der dritten Staffel mit dabei sein soll laut "Joyn.de" unter anderem ein Ex-Paar, das derzeit in einem anderen Reality-Format noch als Paar seine Treue testet.