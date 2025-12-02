Die dritte Staffel "Reality Backpackers" startet am 16. Dezember auf Joyn. Mit dabei ist offenbar ein Ex-Paar, das sich derzeit noch dem Treuetest bei "Temptation Island VIP" stellt.

Ab 16. Dezember geht es für Realitysternchen wieder auf große Reise. In der Abenteuersendung "Reality Backpackers" werden sie sich in Zweierteams durch die Berge Perus kämpfen. In der dritten Staffel mit dabei sein soll laut "Joyn.de" unter anderem ein Ex-Paar, das derzeit in einem anderen Reality-Format noch als Paar seine Treue testet.

Laut des Berichts ist das Ex-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch dabei, die "frisch getrennt" nach Peru reisen. "Im besten Fall treffe ich hier auf meine Traum-Partnerin", wird Pesch zitiert. Die "Villa der Versuchung"-Kandidatin droht ihm dagegen: "Wenn du hier was mit einer anderen hast - ciao!" Damit wäre dann der Ausgang des aktuellen gemeinsamen "Temptation Island VIP"-Auftritts bekannt. In dem RTL+-Format konnten die beiden den Treuetest wohl nicht erfolgreich absolvieren. In einer Pressemitteilung von Joyn hält man sich bedeckter: "Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch reisen gemeinsam nach Peru - Doch werden sie als Team bei 'Reality Backpackers' antreten?"

Neben den beiden sind sechs weitere TV-Bekanntheiten mit von der Partie: Chris Töpperwien ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"), Kate Merlan ("Villa der Versuchung"), Marlisa Rudzio ("Reality Queens"), Elsa Latifaj ("Germany's next Topmodel"), Daymian Weiß ("Germany Shore") und Sinan Cakin ("Are You The One").

"Reality Backpackers": Darum geht's

Vier zufällig zusammengestellte Teams mit insgesamt acht Teilnehmenden aus verschiedenen Reality-Formaten begeben sich auf eine zehntägige Rucksackreise entlang einer gemeinsamen Route in Peru. Dabei müssen die Teams herausfordernde Etappen in den Gebirgsregionen bewältigen und unterwegs Tagesziele, Checkpoints sowie Verpflegung - unter anderem Dosenmais - erreichen. Das schnellste Team erhält die meisten Punkte. Am Ende gewinnt das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Titel "Backpackers Deluxe".

"Reality Backpackers" läuft ab 16. Dezember immer dienstags mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.