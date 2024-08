Ab 16. August auf RTL: Allstars-Dschungelcamp: Wer hat die größten Sieges-Chancen?

Am 15. August feierte "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" auf RTL+ seine Premiere, ab 16. August (20:15 Uhr) ist es nun auch bei RTL zu sehen. Ehemalige Dschungelcamp-Stars werden sich in Südafrika erneut dem Abenteuer stellen. Doch wer hat im Legenden-Camp gute Chancen, am Ende mit dem Preisgeld von 100.000 Euro nach Hause zu gehen? Ein Blick auf ihre Performances in ihrer jeweiligen Dschungelcamp-Staffel oder auch in anderen Reality-Formaten könnten Aufschluss darüber geben.

Winfried Glatzeder

Schauspieler Winfried Glatzeder (79) ist der älteste Kandidat im sommerlichen Allstars-Camp. Er war 2014 in Staffel acht dabei und belegte Platz fünf von elf. Danach kümmerte er sich wieder um seine Schauspielkarriere und blieb dem Reality-TV fern. Ob er mit den alten Hasen des Realityfernsehens zurechtkommen wird, bleibt abzuwarten. "Ich bin gespannt, ob ich die verrückte Truppe im Camp ertragen kann", lässt Glatzeder im RTL-Interview offen. "Aber ich sehe es als Herausforderung und bin neugierig darauf, wie es wird."

David Ortega

"Big Brother"-Teilnehmer und Ex-"Köln 50667"-Darsteller David Ortega (38) war in Staffel zehn mit von der Partie und schaffte es 2016 nur auf Platz zehn von zwölf. Er wurde als erster von den Zuschauern rausgewählt, zwei Campbewohner vor ihm verließen das Camp freiwillig beziehungsweise aus medizinischen Gründen. Der arbeitssuchende Schauspieler, der vegan lebt, will den Dschungel nun als Karriereschub nutzen. Durch die lange Abwesenheit im Reality-TV ist auch Ortega ein Überraschungspaket, die optische Aufmerksamkeit ist ihm aber auf jeden Fall gesichert. Der Schauspieler hat mit langen Haaren und Bart seinen Look komplett verändert.

Hanka Rackwitz

Die einstige "Big Brother"-Kandidatin Hanka Rackwitz (55) belegte in Staffel elf (2017) einen respektablen zweiten Platz von zwölf hinter Marc Terenzi. "Mit meinen Zwängen und Ängsten komme ich besser klar, dafür ist jetzt ganz viel Persönlichkeit nach vorne gekommen", kündigt sie an. Ob sich das bewahrheiten wird und ob ihr die fehlende Reality-TV-Erfahrung in den vergangenen Jahren fehlen wird, um sich gegen die "Profis" durchzusetzen? Seit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme hat sich Rackwitz nämlich überwiegend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sich isoliert und weitere TV-Formate vermieden.

Mola Adebisi

Moderator Mola Adebisi (51) war 2014 mit von der Partie. Der Ex-VIVA-Moderator belegte "nur" Platz acht. Auch die Promi-WG in "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" mussten er und Ehefrau Adelina Zilai (36) als zweites Paar in Folge sechs schon wieder verlassen. "Bei mir liegt das Hauptaugenmerk auf dem Abnehmen", erklärte er vor dem Legenden-Dschungel. Ob er seinen Fokus damit überhaupt auf Challenges richtet, die ihn zum Sieg führen könnten?

Sarah Knappik

Sie sorgte mit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme für viel Aufsehen: Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik (37) musste 2011 mehr oder weniger freiwillig ausziehen. Sie zog auf Anraten ihrer Mitcamper aus und wurde Achte von elf. Sie war damit der bis dato fünfte Dschungelstar, der freiwillig die Show verließ. Sie verweigerte zudem etwa die Dschungelprüfung "Raus aus den Mulden" und brach die Prüfung "Ab durch die Wand" ab. Sie gilt damit als die einzige "Prüfungsverweigerin", die am Sommer-Dschungelcamp teilnimmt. Insgesamt musste sie sechsmal antreten. Teilnahmen an "Promi Big Brother" oder "Kampf der Realitystars" brachten ihr auch nicht den großen Sieg ein. Kampfgeist scheint Knappik aber weiterhin mitzubringen, die über den Legenden-Dschungel sagt: "Meine Motivation ist immer noch da. Ich möchte meinen Frieden finden und mich selbst challengen."

Georgina Fleur

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur (34) wollte 2013 die Krone holen, sie machte am Ende Platz sechs von zwölf. Mit sieben Prüfungen gehört Fleur zu den Stars mit den am meisten absolvierten Prüfungen seit Format-Start. "Ich habe Angst vor allem: allen Sachen, allen Tieren, den anderen Kandidaten, dem Wetter, den Prüfungen", macht Fleur wenige Hoffnung auf eine gute Performance im Legenden-Dschungel. Jedoch: "Ich möchte unbedingt die Dschungelkrone gewinnen und werde alles geben. Ich bin eine Kämpferin und war in anderen Reality-Formaten erfolgreich in den Spielen und Challenges."

Giulia Siegel

DJane Giulia Siegel (49) nahm an der vierten Staffel im Jahr 2009 teil. Sie verließ das Camp wegen Rückenschmerzen freiwillig und belegte Platz fünf von zehn. Sie war erst der vierte Star, der die Show freiwillig verließ. In den spielintensiven Shows "Sommerhaus der Stars" (2017), "Kampf der Realitystars" (2023) oder "The 50" (2024) ging sie ebenfalls ohne Sieg hervor. 2021 gewann sie "Promis unter Palmen", das Finale wurde nach dem Tod von Kandidat Willi Herren jedoch nicht ausgestrahlt.

Elena Miras

Datingshow-Veteranin und "Love Island"-Gewinnerin Elena Miras (32) hat schon einige Reality-Formate hinter sich. In der 14. Dschungelcamp-Staffel 2020 belegte sie Platz sechs von 12. Es folgten erfolgreiche Auftritte im "Sommerhaus der Stars", das sie mit Ex-Partner Mike Heiter (32) gewann, und im "Kampf der Realitystars", den sie 2022 für sich ausmachte. Die Siegermentalität kann ihr helfen, lediglich das Zusammenleben mit ihren Mitcampern könnte ihr im Weg stehen. Im Dschungelcamp geriet sie mit Danni Büchner, Raúl Richter und Sven Ottke aneinander.

Kader Loth

Auch ihr macht so schnell keiner was vor: Reality-Queen Kader Loth (51) belegte 2017 Platz fünf von zwölf. Wenn es um Sympathiepunkte im Camp gehen wird, könnte Loth ebenfalls Probleme bekommen. "Ich bin wie eine tickende Zeitbombe. Keiner sollte sich mit mir anlegen", kündigte sie an. Sie blickt auf Teilnahmen an "Die Alm" (Siegerin), "Die Burg", "Kampf der Realitystars" oder "Sommerhaus der Stars" zurück.

Danni Büchner

Mit Reality-Dauerpräsenz und damit viel Challenge-Erfahrung kann ebenso "Goodbye Deutschland!"-Bekanntheit Daniela Büchner (46) aufwarten. In Staffel 14 (2020) belegte sie Platz drei. Mit zwölf Dschungelprüfungen hält sie aktuell den Rekord der meisten Prüfungen. Die Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl" brach sie ab. Zu ihren weiteren Format-Teilnahmen zählen "Das Sommerhaus der Stars", "Promi Big Brother", "Das große Promi-Büßen", "The 50" oder "Reality Queens". Gewinnen konnte sie in den Sendungen nicht.

Thorsten Legat

Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) konnte sich 2016 über Platz drei von zwölf freuen und musste sich nur Menderes Bağcı und Sophia Wollersheim geschlagen geben. Im Camp drohte er gerne mit Kasalla, also Ärger oder Krawall, und tat sich durch seinen Ehrgeiz und Siegeswillen hervor. Seit seiner Teilnahme gehört er quasi zum Dschungelcamp-Inventar und war etwa 2019 und 2020 als Special-Guest mit dabei. Mit seiner mentalen und körperlichen Stärke will der "Sommerhaus"-Zweitplatzierte sich jetzt die Dschungelkrone holen.

Gigi Birofio

TV-Casanova Gigi Birofio (25) punktete in Staffel 16 mit seiner verpeilten Art und konnte im vergangenen Jahr den zweiten Platz von zwölf hinter Djamila Rowe einnehmen. Zuvor war er durch Datingshows wie "Ex on the Beach" bekannt geworden. In Formaten wie "Kampf der Realitystars" oder "Sommerhaus der Stars" konnte er im Gegensatz zum Dschungel weniger überzeugen. In Letzterem wurde er mit seiner damaligen Partnerin sogar aus der Sendung genommen.

Eric Stehfest

Ein weiterer Prinz ist im Camp: Ex-"GZSZ"-Darsteller Eric Stehfest (35) aus der Staffel 15 von 2022 musste sich nur Dschungelkönig Filip Pavlović in dem Feld von elf Kandidaten geschlagen geben. "Ich bin der Dschungelprinz, bin jetzt erwachsen geworden in den letzten zwei Jahren und jetzt wird es Zeit, König zu werden", gibt er sich motiviert. Zudem sieht er es als Vorteil an, dass er schon mal in Südafrika im Dschungelcamp war. Denn die Ausgabe von 2022 fand dort aufgrund der Pandemie statt. Stehfest nahm 2019 bereits bei "Dancing on Ice" einen Show-Sieg mit nach Hause. Im "Sommerhaus der Stars" konnte er zudem 2023 weitere Reality-TV-Erfahrung sammeln.

Könnten die Zuschauer abstimmen, hätten übrigens womöglich Elena Miras (rund 643.000) und Gigi Birofio (rund 533.000) gute Chancen auf den Sieg gehabt. Die beiden können bei Instagram die größte Followerschaft verzeichnen. Dahinter reihen sich Georgina Fleur (rund 400.000), Danni Büchner (rund 340.000), Kader Loth (rund 244.000), Giulia Siegel (rund 208.000) und Eric Stehfest (rund 182.000) ein. Mit Abstand folgen Sarah Knappik (fast 95.000), David Ortega (fast 79.000), Thorsten Legat (fast 57.000) und Mola Adebisi (fast 31.000). Hanka Rackwitz und Winfried Glatzeder verzichten gänzlich auf ein Instagram-Profil.