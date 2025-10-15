Cheyenne Ochsenknechts Ehemann Nino Sifkovits ist neben den Kandidatinnen und Kandidaten in der neuen Realityshow "Der Promihof" zu sehen. Welche Aufgabe er dort übernimmt und welche TV-Erfahrungen der Landwirt bereits gesammelt hat.

Die neue Realityshow "Der Promihof" geht ab 15. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei auf Sendung (sieben Tage vorab auf RTL+). Die Kandidatinnen und Kandidaten leben gemeinsam auf einem Bauernhof und kämpfen um 100.000 Euro Preisgeld. Landwirt Nino Sifkovits (30) übernimmt dabei eine besondere Aufgabe. "Meine Hauptaufgabe ist es, jedem mitzuteilen, was zu tun ist", erklärt er im RTLzwei-Interview. "Zusammen mit dem Veteranen kontrolliere ich das Tierwohl, schaue, ob sich alle gut um die Tiere kümmern. Das ist für mich die oberste Priorität. Ansonsten darf ich auch mal ein bisschen von ihrem Jackpot abziehen."

In Deutschland wurde Sifkovits vor allem als Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht (25) bekannt. In Dobl in der Steiermark betreiben sie gemeinsam den Chianinahof. Kennengelernt haben sich die beiden in Berlin, wo sie für eine Zeit auch gemeinsam gelebt haben. Cheyenne Ochsenknecht wollte "zurück aufs Land", wie sie im "Kölner Treff" verriet. "Ich wollte in Berlin keine Kinder großziehen, weil ich in so einer Stadt keine Zukunft für meine Kinder sehe." Auch für Nino Sifkovits war klar, dass er seinen Familienbetrieb rund um Vater Gerald mit Chianina-Rindern, Schweinen und Schafen übernehmen will und so ging es für die beiden nach Österreich.

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits sind seit 2019 liiert und seit 2022 verheiratet. Im selben Jahr startete die nach ihrer Familie benannte erfolgreiche Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" (Sky). 2023 kam ein eigener Ableger dazu: In "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" geben die beiden Einblicke in ihr Familien- und Hofleben. Töchterchen Mavie wurde 2021 geboren, Söhnchen Matteo 2023.

Mehr Aufmerksamkeit für Landwirtschaft

Auf der Website des Hofes erklären die beiden: "Unsere Wege in die Landwirtschaft könnten unterschiedlicher nicht sein: Nino ist mit den Tieren aufgewachsen - Cheyenne hingegen hat sich erst später in Nino und dann in den Hof verliebt." Trotzdem sei für die beiden "ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir möchten gerade unserer Generation vermitteln, dass Landwirtschaft ein unglaublich schöner und auch cooler Beruf sein kann."

Das möchte Sifkovits auch auf dem "Promihof" vermitteln: "Ich stehe dafür, dass Landwirtschaft wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt und der Beruf wieder mehr Wertschätzung erfährt. Ich finde es cool, dass ich einer der wenigen moderneren, jüngeren Landwirte bin, der jetzt wirklich in der Öffentlichkeit stattfindet." Er glaube, dass gerade für die jüngere Generation noch viel Arbeit nötig ist, "um diesen Beruf wieder näherzubringen und dafür zu sorgen, dass ihn junge Menschen auch ausüben möchten, weil es einfach der wichtigste Beruf ist: Lebensmittel zu erzeugen", gab er im Sender-Interview an. Und was sagt er zu den Kandidatinnen und Kandidaten? "Ich glaube, dass die Teilnehmer am Anfang denken, dass es recht easy wird. Aber wenn es regnet, man früh aufstehen muss, die Tiere jeden Tag füttern muss oder auf die Zigarette oder das Duschen verzichten muss, wird es schon schwer."