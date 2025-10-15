Cheyenne Ochsenknechts Ehemann Nino Sifkovits ist neben den Kandidatinnen und Kandidaten in der neuen Realityshow "Der Promihof" zu sehen. Welche Aufgabe er dort übernimmt und welche TV-Erfahrungen der Landwirt bereits gesammelt hat.
Die neue Realityshow "Der Promihof" geht ab 15. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei auf Sendung (sieben Tage vorab auf RTL+). Die Kandidatinnen und Kandidaten leben gemeinsam auf einem Bauernhof und kämpfen um 100.000 Euro Preisgeld. Landwirt Nino Sifkovits (30) übernimmt dabei eine besondere Aufgabe. "Meine Hauptaufgabe ist es, jedem mitzuteilen, was zu tun ist", erklärt er im RTLzwei-Interview. "Zusammen mit dem Veteranen kontrolliere ich das Tierwohl, schaue, ob sich alle gut um die Tiere kümmern. Das ist für mich die oberste Priorität. Ansonsten darf ich auch mal ein bisschen von ihrem Jackpot abziehen."