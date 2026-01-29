Meisterdieb Berlin und seine Crew kehren auf die Netflix-Bildschirme zurück. Zur zweiten Staffel des "Haus des Geldes"-Ablegers mit dem Titel "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" ist jetzt ein langer Trailer erschienen.
Im Mai dieses Jahres geht das "Haus des Geldes"-Spin-off "Berlin" in die zweite Staffel. Zu den neuen Episoden hat der Streamingdienst Netflix jetzt den ersten ausführlichen Trailer veröffentlicht. Er zeigt den von Serienstar Pedro Alonso (54) gespielten Meisterdieb Andrés de Fonollosa Gonzalves, wie Hauptfigur Berlin mit bürgerlichem Namen heißt, an einem neuen Wirkungsplatz: der spanischen Stadt Sevilla.