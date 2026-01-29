Meisterdieb Berlin und seine Crew kehren auf die Netflix-Bildschirme zurück. Zur zweiten Staffel des "Haus des Geldes"-Ablegers mit dem Titel "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" ist jetzt ein langer Trailer erschienen.

Im Mai dieses Jahres geht das "Haus des Geldes"-Spin-off "Berlin" in die zweite Staffel. Zu den neuen Episoden hat der Streamingdienst Netflix jetzt den ersten ausführlichen Trailer veröffentlicht. Er zeigt den von Serienstar Pedro Alonso (54) gespielten Meisterdieb Andrés de Fonollosa Gonzalves, wie Hauptfigur Berlin mit bürgerlichem Namen heißt, an einem neuen Wirkungsplatz: der spanischen Stadt Sevilla.

Darum geht es in "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" "Sevilla... die perfekte Umgebung, um uns für den nächsten Raub zu inspirieren", sagt Berlin im Trailer zu "Berlin und die Dame mit dem Hermelin". Ein neuer Auftraggeber erklärt indes dem Dieb: "Ich will, dass sie etwas für mich stehlen, ein Gemälde von Leonardo da Vinci, 'Die Dame mit dem Hermelin'."

Doch wie so oft ist nicht alles, wie es scheint, in der Welt der Netflix-Serie. "Berlin und Damián versammeln die Gang für einen neuen, meisterhaften Raub: Dieses Mal wollen sie in Sevilla so tun, als ob sie das Gemälde 'Die Dame mit dem Hermelin' stehlen. So tun? Warum das? Nun, ihr eigentliches Opfer sind der Herzog von Málaga und seine Frau, ein Paar, das glaubt, Berlin erpressen zu können. Womit die beiden nicht gerechnet haben: Mit ihren Drohungen wecken sie Berlins dunkelste Seite - und seine Rachegelüste", heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung von Netflix.

Neue Gesichter im Cast der Netflix-Serie

Die erste Staffel des "Haus des Geldes"-Ablegers "Berlin" startete im Dezember 2023 auf Netflix. Für die neuen Episoden kehren neben Hauptdarsteller Pedro Alonso auch Michelle Jenner als Keila, Tristán Ulloa als Damián, Vargas als Cameron, Peña Fernández als Roi und Joel Sánchez als Bruce zurück, wie Netflix bekannt gab.

Neu zum Cast stoßen Inma Cuesta als eine "unberechenbare und temperamentvolle Frau aus Sevilla", José Luis García-Pérez als der Herzog von Málaga und Marta Nieto als seine Ehefrau, die Herzogin von Málaga.

"Berlin und die Dame mit dem Hermelin" startet am 15. Mai dieses Jahres auf Netflix.