"Palästina 36" erzählt vom Aufstand palästinensischer Bauern gegen die britische Kolonialherrschaft vor rund 90 Jahren - ein episches Historiendrama, das erschreckend gegenwärtig wirkt.
"Brisant" ist ein überstrapaziertes Wort - aber selten trifft es so präzise zu wie bei "Palästina 36" (ab 14. Mai im Kino). Annemarie Jacir nimmt uns mit zurück in die Zeit des palästinensischen Aufstands gegen die britische Kolonialmacht im Jahr 1936. Doch der Film fühlt sich nicht wie ein verstaubtes Geschichtsbuch an. Rund 90 Jahre später erscheinen viele Konfliktlinien erschreckend vertraut - näher, als man es von einem Historienfilm erwarten würde.