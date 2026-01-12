Fans von "Emergency Room" sollten über ein Abo von HBO Max nachdenken. Der Streamingdienst geht am 13. Januar hierzulande mit der Deutschland-Premiere von "The Pitt" an den Start - mit "ER"-Star Noah Wyle in der Hauptrolle.

Bei den Golden Globes gewann "The Pitt" überraschend den Preis als beste Dramaserie. Statt gefeierter Prestige-Formate wie "The White Lotus" oder "Severance" setzte sich damit eine klassische Krankenhausserie durch. Ein Format also, das eher für das alte lineare Fernsehen steht anstatt für das sogenannte Goldene Zeitalter der Qualitätsserien. Auch Hauptdarsteller Noah Wyle (54) wurde ausgezeichnet.

Ein ähnliches Bild hatte sich bereits im September bei den Emmy Awards gezeigt. Auch beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt gab es einen Doppelerfolg für "The Pitt" und Hauptdarsteller Noah Wyle.

Die letzte Krankenhausserie, die den Emmy als beste Dramaserie gewann, war "Emergency Room - Die Notaufnahme" im Jahr 1996. Damals gehörte neben dem späteren Hollywoodstar George Clooney (64) auch Noah Wyle zu den prägenden Gesichtern der Serie.

"The Pitt" startet mit HBO Max in Deutschland

Nun können sich auch deutsche Zuschauer erstmals selbst ein Bild von der Serie machen. "The Pitt" feiert am 13. Januar 2026 ihre hiesige Premiere - zeitgleich mit dem Deutschland-Launch von HBO Max. Der Streamingdienst, der in den USA bereits seit 2020 verfügbar ist, bringt zum Start unter anderem zahlreiche Produktionen des renommierten Senders HBO ins Programm.

Zum Deutschland-Start von HBO Max stehen die ersten beiden Staffeln von "The Pitt" zum Abruf bereit. Eine dritte Runde ist bereits bestellt.

Was macht "The Pitt" so besonders?

"The Pitt" begleitet den Arbeitsalltag der Belegschaft in der Notaufnahme des Pittsburgh Trauma Medical Center. Der Spitzname des fiktiven Krankenhauses liefert zugleich den Titel der Serie. Was "The Pitt" von anderen "Medical Dramas" unterscheidet: Sie ist in Echtzeit gedreht. Jede Staffel umfasst eine Schicht. In jeder gut einstündigen Episode kommen neue Patienten an, manche Behandlungen laufen über mehrere Folgen.

In den USA feierten echte Mediziner "The Pitt" für seine Authentizität. Laut "New York Times" dominierte "The Pitt" die Gespräche in den Pausenräumen etlicher US-Hospitäler. Viele Mitarbeiter sollen die Folgen mit ihrer Familie geschaut haben, damit die von ihrem Arbeitsalltag erfahren.

Comeback für "Emergency Room"-Star Noah Wyle

Für Noah Wyle ist "The Pitt" eine Rückkehr zu seinen Wurzeln - und zugleich ein unerwartetes Comeback. Seinen Durchbruch feierte er 1994 mit "Emergency Room - Die Notaufnahme". Die Serie galt bei ihrer Erstausstrahlung als ebenso revolutionär, wie es "The Pitt" heute ist. Wyle gehörte von Anfang an zu den Hauptdarstellern; seine Figur John Carter entwickelte sich im Laufe der Jahre vom Medizinstudenten zum Oberarzt.

Für seine Rolle in "Emergency Room - Die Notaufnahme" war Noah Wyle fünfmal in Folge für einen Emmy und dreimal für einen Golden Globe nominiert. Anders als nun mit "The Pitt", für das er beide Auszeichnungen gleich im ersten Anlauf gewann, ging er damals jedoch stets leer aus.

Nach seinem Abschied bei "ER" im Jahr 2005 wurde es ruhiger um Noah Wyle. Anders als sein früherer Co-Star George Clooney schaffte er nicht den Sprung auf die große Leinwand. Mit der Serie "Falling Skies" (2011-2015) war er jedoch über mehrere Jahre hinweg regelmäßig im Fernsehen präsent.