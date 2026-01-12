Fans von "Emergency Room" sollten über ein Abo von HBO Max nachdenken. Der Streamingdienst geht am 13. Januar hierzulande mit der Deutschland-Premiere von "The Pitt" an den Start - mit "ER"-Star Noah Wyle in der Hauptrolle.
Bei den Golden Globes gewann "The Pitt" überraschend den Preis als beste Dramaserie. Statt gefeierter Prestige-Formate wie "The White Lotus" oder "Severance" setzte sich damit eine klassische Krankenhausserie durch. Ein Format also, das eher für das alte lineare Fernsehen steht anstatt für das sogenannte Goldene Zeitalter der Qualitätsserien. Auch Hauptdarsteller Noah Wyle (54) wurde ausgezeichnet.